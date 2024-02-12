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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.02.2024
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08:14 12.02.2024 (обновлено: 08:15 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/pogoda-1926775237.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Местами ледяной дождь, гололёд, облачная погода и до 0 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T08:14
2024-02-12T08:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Местами ледяной дождь, гололёд, облачная погода и до 0 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В регионе сегодня будет облачно, временами осадки, местами возможен ледяной дождь, гололёд. Температура воздуха в Москве максимальная 0 - минус 2, в Подмосковье минус 4 - плюс 1", - рассказала Котилевская. Специалист уточнила, что ветер в столице будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет падать до 742 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Котилевская: в Москве в понедельник ожидается ледяной дождь и до 0 градусов

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Местами ледяной дождь, гололёд, облачная погода и до 0 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В регионе сегодня будет облачно, временами осадки, местами возможен ледяной дождь, гололёд. Температура воздуха в Москве максимальная 0 - минус 2, в Подмосковье минус 4 - плюс 1", - рассказала Котилевская.
Специалист уточнила, что ветер в столице будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет падать до 742 миллиметров ртутного столба.
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