https://ria.ru/20240212/pogoda-1926775237.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Местами ледяной дождь, гололёд, облачная погода и до 0 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:14

2024-02-12T08:14

2024-02-12T08:15

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Местами ледяной дождь, гололёд, облачная погода и до 0 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В регионе сегодня будет облачно, временами осадки, местами возможен ледяной дождь, гололёд. Температура воздуха в Москве максимальная 0 - минус 2, в Подмосковье минус 4 - плюс 1", - рассказала Котилевская. Специалист уточнила, что ветер в столице будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет падать до 742 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода