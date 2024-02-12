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Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае - РИА Новости, 12.02.2024
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16:16 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/podrostki-1926888382.html
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае - РИА Новости, 12.02.2024
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае
Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:16
2024-02-12T16:16
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. "Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Фото "арт-объекта" гуляет по соцсетям. На нем отчетливо видна снежная скульптура фаллоса. Отмечается, что "творцами" оказались ребята 14 и 16 лет, вместе с родителями их доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. С ними побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. "По предварительным данным, подростки разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров. В настоящее время материалы о происшествии переданы в следственный комитет. В отношении родителей составлены материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ред.)", - отмечает пресс-служба. Санкция статьи предусматривает для родителей штраф, а при повторном нарушении - административный арест. "Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html
https://ria.ru/20230804/kriminal-1887782917.html
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происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае

На Алтае установили подростков, слепивших фаллос из снега у мемориала славы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали.
"Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
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Фото "арт-объекта" гуляет по соцсетям. На нем отчетливо видна снежная скульптура фаллоса. Отмечается, что "творцами" оказались ребята 14 и 16 лет, вместе с родителями их доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. С ними побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
"По предварительным данным, подростки разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров. В настоящее время материалы о происшествии переданы в следственный комитет. В отношении родителей составлены материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ред.)", - отмечает пресс-служба.
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Санкция статьи предусматривает для родителей штраф, а при повторном нарушении - административный арест.
"Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят", - добавили в ведомстве.
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