https://ria.ru/20240212/podrostki-1926888382.html
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае - РИА Новости, 12.02.2024
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае
Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:16
2024-02-12T16:16
2024-02-12T16:16
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. "Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Фото "арт-объекта" гуляет по соцсетям. На нем отчетливо видна снежная скульптура фаллоса. Отмечается, что "творцами" оказались ребята 14 и 16 лет, вместе с родителями их доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. С ними побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. "По предварительным данным, подростки разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров. В настоящее время материалы о происшествии переданы в следственный комитет. В отношении родителей составлены материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ред.)", - отмечает пресс-служба. Санкция статьи предусматривает для родителей штраф, а при повторном нарушении - административный арест. "Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html
https://ria.ru/20230804/kriminal-1887782917.html
https://ria.ru/20230118/salto-1845676341.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае
На Алтае установили подростков, слепивших фаллос из снега у мемориала славы
БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали.
"Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих
Фото "арт-объекта" гуляет по соцсетям. На нем отчетливо видна снежная скульптура фаллоса. Отмечается, что "творцами" оказались ребята 14 и 16 лет, вместе с родителями их доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. С ними побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
"По предварительным данным, подростки разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров. В настоящее время материалы о происшествии переданы в следственный комитет. В отношении родителей составлены материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ред.)", - отмечает пресс-служба.
"Боятся сказать полиции". Что вытворяют подростки в Архангельской области
Санкция статьи предусматривает для родителей штраф, а при повторном нарушении - административный арест.
"Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят", - добавили в ведомстве.
Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы