https://ria.ru/20240212/podrostki-1926888382.html

Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае

Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае - РИА Новости, 12.02.2024

Полиция установила подростков, слепивших фаллос из снега на Алтае

Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:16

2024-02-12T16:16

2024-02-12T16:16

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 фев - РИА Новости. Полиция установила подростков, слепивших из снега фаллос у мемориала славы в Алтайском крае, их родителей оштрафовали. "Сотрудники полиции установили подростков, которые слепили фигуру из снега недалеко от мемориала славы в селе Староалейское Третьяковского района, которая получила неоднозначное толкование", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Фото "арт-объекта" гуляет по соцсетям. На нем отчетливо видна снежная скульптура фаллоса. Отмечается, что "творцами" оказались ребята 14 и 16 лет, вместе с родителями их доставляли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. С ними побеседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. "По предварительным данным, подростки разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров. В настоящее время материалы о происшествии переданы в следственный комитет. В отношении родителей составлены материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - ред.)", - отмечает пресс-служба. Санкция статьи предусматривает для родителей штраф, а при повторном нарушении - административный арест. "Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html

https://ria.ru/20230804/kriminal-1887782917.html

https://ria.ru/20230118/salto-1845676341.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край