https://ria.ru/20240212/podmoskove-1926924135.html

Воробьев: 39 школ и 34 детских сада откроют в Подмосковье в 2024 году

Воробьев: 39 школ и 34 детских сада откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024

Воробьев: 39 школ и 34 детских сада откроют в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 39 школ и 34 детских сада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:24

2024-02-12T18:24

2024-02-12T18:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

андрей воробьев

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году планируется открыть 39 школ и 34 детских сада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений, привлечению педагогов в образовательную систему. Нагрузка в Подмосковье на них значительна. Наша задача - приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Также планируется, что школам, расположенным в 14 муниципалитетах, которые граничат с Москвой, начнут выплачивать гранты - 80 тысяч рублей ежемесячно за каждого привлеченного педагога. Это городские округа Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Реутов, Химки, Чехов. "За каждого дополнительного привлеченного учителя школа будет получать 80 тысяч рублей ежемесячно. Эти средства пойдут в стимулирующий фонд оплаты труда школы и могут быть направлены на поддержку самых сильных учителей. У нас сегодня стартует отбор школ для получения гранта. Отмечу, что мы учитываем всех педагогов, которые приняты с 1 января 2024 года и работают с нагрузкой не менее 27 часов в неделю", - сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240209/remont-1926447707.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев