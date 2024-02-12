https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926962167.html

"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ

"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ - РИА Новости, 12.02.2024

"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ

ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:51

2024-02-12T21:51

2024-02-12T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

германия

мария захарова

владимир зеленский

анналена бербок

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. "Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов", — написала Захарова, комментируя публикацию немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок. По данным журнала, Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф" (внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма". "Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание Bild опубликовало целый список пришедших ей "на помощь" известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков: премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что его отец служил в вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, мария захарова, владимир зеленский, анналена бербок, россия