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"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926962167.html
"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ
"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ - РИА Новости, 12.02.2024
"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ
ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:51
2024-02-12T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
германия
мария захарова
владимир зеленский
анналена бербок
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. "Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов", — написала Захарова, комментируя публикацию немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок. По данным журнала, Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф" (внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма". "Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание Bild опубликовало целый список пришедших ей "на помощь" известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков: премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что его отец служил в вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции", — добавила Захарова.
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в мире, германия, мария захарова, владимир зеленский, анналена бербок, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, Россия
"Потомки нацистов". Захарова раскрыла причину поддержки Зеленского в ФРГ

Захарова: Зеленского поддерживают потомки нацистов, находящиеся у власти в ФРГ

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов", — написала Захарова, комментируя публикацию немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок.
По данным журнала, Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф" (внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов) и "был полностью на стороне национал-социализма".
"Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание Bild опубликовало целый список пришедших ей "на помощь" известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков: премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что его отец служил в вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции", — добавила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийАнналена БербокРоссия
 
 
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