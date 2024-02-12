https://ria.ru/20240212/pismo-1926947751.html

Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам

Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам - РИА Новости, 12.02.2024

Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам

Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, заявил на... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T20:02

2024-02-12T20:02

2024-02-12T20:02

в мире

россия

украина

москва

василий небензя

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917581759_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6efae037c28999521da802d2921574c9.jpg

ООН, 12 фев – РИА Новости. Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Я не намерен комментировать псевдоюридические толкования решений Международного суда представителя киевского режима, сидящего в кресле бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совета безопасности и членов Генеральной Ассамблеи, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон