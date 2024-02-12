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Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам - РИА Новости, 12.02.2024
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20:02 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/pismo-1926947751.html
Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам
Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам - РИА Новости, 12.02.2024
Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам
Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, заявил на... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T20:02
2024-02-12T20:02
в мире
россия
украина
москва
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Я не намерен комментировать псевдоюридические толкования решений Международного суда представителя киевского режима, сидящего в кресле бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совета безопасности и членов Генеральной Ассамблеи, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным", - сказал Небензя.
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в мире, россия, украина, москва, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия распространит письмо с верной трактовкой решения по украинским искам

Небензя: РФ распространит письмо с верным толкованием решения по искам Украины

© AP Photo / Yuki IwamuraСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 12 фев – РИА Новости. Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Я не намерен комментировать псевдоюридические толкования решений Международного суда представителя киевского режима, сидящего в кресле бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совета безопасности и членов Генеральной Ассамблеи, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным", - сказал Небензя.
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