https://ria.ru/20240212/pentagon-1926756103.html
Остин продолжает исполнять обязанности, заявили в Пентагоне
Остин продолжает исполнять обязанности, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 12.02.2024
Остин продолжает исполнять обязанности, заявили в Пентагоне
Шеф Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию для осмотра, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T00:52
2024-02-12T00:52
2024-02-12T01:52
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию для осмотра, сообщает ведомство. "На данный момент, министр продолжает исполнять свои обязанности", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости. Там отмечается, что заместитель Остина готов взять на себя его функции, если потребуется, а сам министр прибыл в больницу с возможностями по поддержанию секретных и несекретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей. Остина увезли в медцентр "в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", об этом уведомили его зама и главу комитетов начальников штабов, а также Белый дом и конгресс. Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США
Остин продолжает исполнять обязанности, заявили в Пентагоне
Пентагон: Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности, несмотря на госпитализацию для осмотра, сообщает ведомство.
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"На данный момент, министр продолжает исполнять свои обязанности", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
Там отмечается, что заместитель Остина готов взять на себя его функции, если потребуется, а сам министр прибыл в больницу с возможностями по поддержанию секретных и несекретных линий связи, необходимых для исполнения обязанностей.
Остина увезли в медцентр "в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем", об этом уведомили его зама и главу комитетов начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.
Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся.
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье