https://ria.ru/20240212/otravlenie-1926767133.html

В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу

В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 12.02.2024

В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу

Специалисты приморского управления Роспотребнадзора выявили сальмонеллу у пострадавших от отравления едой в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:13

2024-02-12T05:13

2024-02-12T05:13

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты приморского управления Роспотребнадзора выявили сальмонеллу у пострадавших от отравления едой в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, сообщает ведомство. Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. СУСК по региону сообщало, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. Специалисты ведомства взяли у пострадавших смывы и ПЦР-пробы для установления причины отравления. "При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что в ходе проверки в бургерной выявлены многочисленные нарушения. Так, в заведении отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты, подтверждающая их безопасность, не соблюдалась поточность и последовательность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а персонал не был осведомлен о необходимости прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. "Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения случаев заболеваний продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край, россия