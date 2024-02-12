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В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 12.02.2024
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05:13 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/otravlenie-1926767133.html
В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу
В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 12.02.2024
В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу
Специалисты приморского управления Роспотребнадзора выявили сальмонеллу у пострадавших от отравления едой в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:13
2024-02-12T05:13
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты приморского управления Роспотребнадзора выявили сальмонеллу у пострадавших от отравления едой в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, сообщает ведомство. Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. СУСК по региону сообщало, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. Специалисты ведомства взяли у пострадавших смывы и ПЦР-пробы для установления причины отравления. "При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что в ходе проверки в бургерной выявлены многочисленные нарушения. Так, в заведении отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты, подтверждающая их безопасность, не соблюдалась поточность и последовательность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а персонал не был осведомлен о необходимости прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. "Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения случаев заболеваний продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край, россия
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Приморский край, Россия
В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу

В Приморье у отравившихся в бургерной обнаружили сальмонеллу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты приморского управления Роспотребнадзора выявили сальмонеллу у пострадавших от отравления едой в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, сообщает ведомство.
Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. СУСК по региону сообщало, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор начал проверку и закрыл бургерную до выяснения обстоятельств. Специалисты ведомства взяли у пострадавших смывы и ПЦР-пробы для установления причины отравления.
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"При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что в ходе проверки в бургерной выявлены многочисленные нарушения. Так, в заведении отсутствовала товаросопроводительная документация на продукты, подтверждающая их безопасность, не соблюдалась поточность и последовательность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а персонал не был осведомлен о необходимости прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
"Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи возникновения случаев заболеваний продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - добавляют в ведомстве.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Приморский крайРоссия
 
 
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