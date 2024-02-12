https://ria.ru/20240212/otnosheniya-1926780350.html

В Госдуме вспомнили Гоголя, комментируя отношения Польши и Украины

В Госдуме вспомнили Гоголя, комментируя отношения Польши и Украины - РИА Новости, 12.02.2024

В Госдуме вспомнили Гоголя, комментируя отношения Польши и Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал украинско-польские отношения цитатой из повести писателя Николая Гоголя "Тарас Бульба",... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:18

2024-02-12T09:18

2024-02-12T09:18

польша

украина

николай гоголь

михаил шеремет

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал украинско-польские отношения цитатой из повести писателя Николая Гоголя "Тарас Бульба", отметив, что предателей не любят даже враги и возмездие за предательство неминуемо. В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. "В этой истории сразу приходит на ум отрывок из знаменитой повести Гоголя "Тарас Бульба", где отец карает сына-предателя и задает ему риторический вопрос: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". История повторяется, и киевским властям следовало бы зарубить себе на носу, что предателей не любят даже враги, и при первой же возможности их бросят. Ну и главное: предателей всегда настигнет возмездие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, проблема украинско-польских отношений кроется не в зерне, а в отношении к украинцам как к лицам третьего сорта. "Невольно задаешься вопросом, почему и зачем украинцы предают и обманывают себя и свою историю, променяв самодостаточность и братские узы с Россией на поиски лучшей жизни за границей", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240210/nenavist-1926526230.html

https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html

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польша, украина, николай гоголь, михаил шеремет, в мире