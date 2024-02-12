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Депутат Госдумы предостерег НАТО от размещения ядерного оружия в Польше
Депутат Госдумы предостерег НАТО от размещения ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 12.02.2024
Депутат Госдумы предостерег НАТО от размещения ядерного оружия в Польше
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что размещение НАТО ядерного оружия в Польше станет крайней степенью... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:32
2024-02-12T14:32
2024-02-12T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что размещение НАТО ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту. Ранее польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM заявил, что через несколько лет Польша должна получить ядерное оружие, назвав это реальным сценарием. По его словам, получить оружие можно в рамках программы НАТО Nuclear sharing. "Ядерное оружие нужно Польше не для защиты от мнимой российской угрозы, а для запугивания соседей. Сегодня польские политики демонстрируют крайне агрессивную озлобленность. Клуб ядерных держав по-прежнему очень ограничен, и раздавать ядерные боеприпасы налево и направо никто не станет. Появление же ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту. Уверен, что мы и Запад хотим этого избежать", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, польским властям не терпится показать себя с ядерной дубиной в руках, чтобы все увидели, какие они "истинные хозяева Европы". "Впрочем, это всего лишь размышления польского генерала. А ядерные боеприпасы, как известно, дают политикам", - сказал депутат. Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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сша, европа, турция, дмитрий белик, сергей лавров, госдума рф, нато, в мире
США, Европа, Турция, Дмитрий Белик, Сергей Лавров, Госдума РФ, НАТО, В мире
Депутат Госдумы предостерег НАТО от размещения ядерного оружия в Польше
Депутат Госдумы Белик предостерег НАТО от размещения ядерного оружия в Польше
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что размещение НАТО ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту.
Ранее польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM заявил, что через несколько лет Польша должна получить ядерное оружие, назвав это реальным сценарием. По его словам, получить оружие можно в рамках программы НАТО Nuclear sharing.
"Ядерное оружие нужно Польше не для защиты от мнимой российской угрозы, а для запугивания соседей. Сегодня польские политики демонстрируют крайне агрессивную озлобленность. Клуб ядерных держав по-прежнему очень ограничен, и раздавать ядерные боеприпасы налево и направо никто не станет. Появление же ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту. Уверен, что мы и Запад хотим этого избежать", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, польским властям не терпится показать себя с ядерной дубиной в руках, чтобы все увидели, какие они "истинные хозяева Европы".
"Впрочем, это всего лишь размышления польского генерала. А ядерные боеприпасы, как известно, дают политикам", - сказал депутат.
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Программа Nuclear Sharing позволяет странам США
размещать свое ядерное оружие в странах НАТО
, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы
и Турции
100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии
, Германии
, Италии
, Нидерландах
и Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
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