https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях - РИА Новости, 12.02.2024
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях
Кредитные организации обязаны отказать в проведении денежных операций, если одна из сторон - нежелательная в РФ иностранная организация с госучастием, сказано в РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:24
2024-02-12T18:24
2024-02-12T18:28
россия
экономика
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Кредитные организации обязаны отказать в проведении денежных операций, если одна из сторон - нежелательная в РФ иностранная организация с госучастием, сказано в законопроекте, размещенном в думской электронной базе данных. "Внести Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"… 2)в части 1 статьи З.2 слова "неправительственная" в соответствующих числе и падеже исключить", - сказано в проекте.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
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россия, экономика
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях
Нежелательным зарубежным организациям смогут отказывать в денежных операциях