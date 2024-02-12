https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html

Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях

Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях - РИА Новости, 12.02.2024

Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях

Кредитные организации обязаны отказать в проведении денежных операций, если одна из сторон - нежелательная в РФ иностранная организация с госучастием, сказано в РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:24

2024-02-12T18:24

2024-02-12T18:28

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926889123_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_e9caa081266598102631143dd94ed8eb.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Кредитные организации обязаны отказать в проведении денежных операций, если одна из сторон - нежелательная в РФ иностранная организация с госучастием, сказано в законопроекте, размещенном в думской электронной базе данных. "Внести Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"… 2)в части 1 статьи З.2 слова "неправительственная" в соответствующих числе и падеже исключить", - сказано в проекте.

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика