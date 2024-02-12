https://ria.ru/20240212/oproverzhenie-1926845029.html

Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного

Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного - РИА Новости, 12.02.2024

Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного

Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:04

2024-02-12T14:04

2024-02-12T14:42

культура

россия

александр панкратов-черный

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/41/1555324173_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_7e8e434bf109b350cbf0b675aae0f9f6.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты."Первый раз слышу. Бред!" — заявила она.На прошлой неделе Монахова рассказала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. При этом она не подтвердила информацию о том, что у него якобы случился сердечный приступ.Александр Панкратов-Черный — народный артист России и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Актер снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.

https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр панкратов-черный, новости культуры