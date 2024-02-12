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Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного - РИА Новости, 12.02.2024
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного
Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:04
2024-02-12T14:04
2024-02-12T14:42
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты."Первый раз слышу. Бред!" — заявила она.На прошлой неделе Монахова рассказала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. При этом она не подтвердила информацию о том, что у него якобы случился сердечный приступ.Александр Панкратов-Черный — народный артист России и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Актер снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
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россия, александр панкратов-черный, новости культуры
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного
Жена Панкратова-Черного назвала сообщения об атеросклерозе аорты у актера бредом
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты.
"Первый раз слышу. Бред!" — заявила она.
На прошлой неделе Монахова рассказала РИА Новости, что Панкратов-Черный
поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. При этом она не подтвердила информацию о том, что у него якобы случился сердечный приступ.
Александр Панкратов-Черный — народный артист России и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Актер снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
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