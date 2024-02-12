Рейтинг@Mail.ru
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:04 12.02.2024 (обновлено: 14:42 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/oproverzhenie-1926845029.html
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного - РИА Новости, 12.02.2024
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного
Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T14:04
2024-02-12T14:42
культура
россия
александр панкратов-черный
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/41/1555324173_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_7e8e434bf109b350cbf0b675aae0f9f6.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты."Первый раз слышу. Бред!" — заявила она.На прошлой неделе Монахова рассказала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. При этом она не подтвердила информацию о том, что у него якобы случился сердечный приступ.Александр Панкратов-Черный — народный артист России и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Актер снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
https://ria.ru/20231128/infarkt-1912476883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/41/1555324173_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b44a27358a580f3107a4b675384ec3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр панкратов-черный, новости культуры
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры
Жена опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у Панкратова-Черного

Жена Панкратова-Черного назвала сообщения об атеросклерозе аорты у актера бредом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Александр Панкратов-Черный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты.
"Первый раз слышу. Бред!" — заявила она.
На прошлой неделе Монахова рассказала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. При этом она не подтвердила информацию о том, что у него якобы случился сердечный приступ.
Александр Панкратов-Черный — народный артист России и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Актер снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
Актер Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
28 ноября 2023, 18:57
 
КультураРоссияАлександр Панкратов-ЧерныйНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала