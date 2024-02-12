https://ria.ru/20240212/oon-1926769220.html

Полянский заявил, что позиция США по ситуации в секторе Газа меняется

Полянский заявил, что позиция США по ситуации в секторе Газа меняется - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский заявил, что позиция США по ситуации в секторе Газа меняется

Позиция США в поддержку действий Израиля в секторе Газа становится менее категоричной, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T06:10

2024-02-12T06:10

2024-02-12T11:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 12 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Позиция США в поддержку действий Израиля в секторе Газа становится менее категоричной, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Говоря о неоднократных отказах США принять резолюцию СБ ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа, Полянский выразил мнение, что "упрямство… американских коллег… играет им плохую службу и подрывает авторитет Соединенных Штатов в мире и на Ближнем Востоке в первую очередь". "Всем совершенно очевидно, что без устойчивого гуманитарного прекращения огня нельзя реализовать даже принятые Совбезом резолюции — 2712 и 2720. ООН признала, что они невыполнимы в условиях, когда продолжается огонь", — подчеркнул Полянский. Отвечая на вопрос о том, будут ли США бесконечно в состоянии блокировать резолюции с требованием к прекращению огня, первый зампостпреда сказал: "Мы видим, что уже сейчас американская позиция становится существенно менее категоричной в пользу Израиля. Возникают элементы усталости, раздражения от твердолобости израильских политиков". Как указал Полянский, Россия не перестает прилагать усилия, чтобы добиться принятия резолюции СБ ООН, требующей прекращения огня в секторе Газа. "Считаем, что Совбез еще вернется к инициативе о прекращении огня. Да, это неприятно американцам, но они не одни живут в мире и всем остальным абсолютно понятно, что подобные инициативы необходимо выдвигать", — указал первый зампостпреда."Необходимо давить на израильтян, необходимо давить на Вашингтон, чтобы они понимали, что они лишь глубже закапывают себя в данной ситуации, пытаясь подменить эти меры какими-то паллиативными гуманитарными паузами или лукавыми формулировками о "прекращении огня, когда для этого созреют условия", — отметил он. Как указал Полянский гуманитарные паузы не являются решением. Он напомнил, что Россия первой еще 16 октября 2023 года предложила проект резолюции, где было четко выражено требование немедленно прекратить огонь. "Можно себе представить, сколько жизней было бы спасено, если бы тогда наша инициатива была поддержана", — добавил Полянский. Соединенные Штаты уже не раз блокировали в СБ ООН решения, препятствующие осуществлению военных планов Израиля в секторе Газа. Восьмого декабря 2023 года они заблокировали проект резолюции ОАЭ, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Ранее, 18 октября 2023 года, Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда США объяснили свое решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240212/primitivnost-1926767607.html

https://ria.ru/20240212/oon-1926762939.html

https://ria.ru/20240212/rafakh-1926768341.html

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в мире, израиль, россия, сша, дмитрий полянский, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году