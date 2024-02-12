https://ria.ru/20240212/obstrel-1926789084.html

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась - РИА Новости, 12.02.2024

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась

Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно снизилась в воскресенье, следует из информации губернатора Белгородской области... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:20

2024-02-12T10:20

2024-02-12T10:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Украины значительно снизилась в воскресенье, следует из информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. По данным губернатора за 11 февраля, украинские военные обстреляли три приграничных района семью минометными снарядами, также был сбит украинский беспилотник. За отчетный день пострадавших нет. Показатель в 8 обстрелов за день является минимальным как в феврале, так и в январе. Согласно данным статистики, за последние две недели было зафиксировано существенное снижение общего числа обстрелов. На прошедшей неделе количество обстрелов уменьшилось более чем в 2,5 раза, с 510 до 195. Также отмечается сокращение использования беспилотников для атак с 25% до 18% за этот период. Если рассматривать данные за неделю с 5 февраля, то наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Шебекинском округе (43%), Грайворонском округе (14%) и Краснояружском районе (12%), в то время как наименьшее количество обстрелов из приграничных районов было зафиксировано в Борисовском районе (1%). Белгородский район, который на прошлой неделе был обстрелян наибольшее количество раз, занял четвертое место по этому показателю (11%). "В Белгородском районе рядом с поселком Майский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле… В Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском городском округе три раза из миномета обстреляно село Новая Таволжанка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240210/obstrel-1926567263.html

https://ria.ru/20240208/sbili-1926239104.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия