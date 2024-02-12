https://ria.ru/20240212/obse-1926958636.html

ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ

ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 12.02.2024

ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:20

2024-02-12T21:20

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания, размещенного в думской электронной базе. "О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказано в проекте повестки заседания.

https://ria.ru/20240125/sanktsii-1923444339.html

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