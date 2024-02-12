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ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 12.02.2024
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания,... РИА Новости, 12.02.2024
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2024-02-12T21:20
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания, размещенного в думской электронной базе. "О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказано в проекте повестки заседания.
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ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
ГД может рассмотреть обращение об остановке участия постоянной делегации в ОБСЕ