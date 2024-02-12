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ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 12.02.2024
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21:20 12.02.2024 (обновлено: 21:22 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/obse-1926958636.html
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 12.02.2024
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ
Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:20
2024-02-12T21:22
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания, размещенного в думской электронной базе. "О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказано в проекте повестки заседания.
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госдума рф, обсе, в мире
Госдума РФ, ОБСЕ, В мире
ГД может рассмотреть обращение о приостановке участия в ПА ОБСЕ

ГД может рассмотреть обращение об остановке участия постоянной делегации в ОБСЕ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума во вторник может рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ, сказано в проекте повестки пленарного заседания, размещенного в думской электронной базе.
"О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказано в проекте повестки заседания.
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