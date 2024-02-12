Рейтинг@Mail.ru
НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nko-1926915329.html
НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией
НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией - РИА Новости, 12.02.2024
НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией
Информация об участии некоммерческих организаций в мероприятиях иностранной нежелательной организации с участием госорганов станет основанием для внеплановой... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:49
2024-02-12T17:49
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898809578_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2d97c460b8ccc267077db803f43d6349.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Информация об участии некоммерческих организаций в мероприятиях иностранной нежелательной организации с участием госорганов станет основанием для внеплановой проверки НКО, следует из законопроекта о признании нежелательными организаций с участием иностранных госорганов, который доступен в думской электронной базе. "Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" изменение, исключив в подпункте 7 пункта 4.2 слово "неправительственной", - сказано в тексте проекта федерального закона.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898809578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa69bae182d72fe3b3e7603048f9888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией

НКО будут внепланово проверять за связь с иностранной нежелательной организацией

CC0 / / Документы на столе
Документы на столе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
CC0 / /
Документы на столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Информация об участии некоммерческих организаций в мероприятиях иностранной нежелательной организации с участием госорганов станет основанием для внеплановой проверки НКО, следует из законопроекта о признании нежелательными организаций с участием иностранных госорганов, который доступен в думской электронной базе.
"Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" изменение, исключив в подпункте 7 пункта 4.2 слово "неправительственной", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Закрытый погранпереход на российской границе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Членам зарубежных нежелательных организаций могут закрыть въезд в Россию
17:01
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала