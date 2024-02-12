https://ria.ru/20240212/nko-1926915329.html

НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией

НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией - РИА Новости, 12.02.2024

НКО будут проверять за связь с иностранной нежелательной организацией

Информация об участии некоммерческих организаций в мероприятиях иностранной нежелательной организации с участием госорганов станет основанием для внеплановой... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:49

2024-02-12T17:49

2024-02-12T17:49

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Информация об участии некоммерческих организаций в мероприятиях иностранной нежелательной организации с участием госорганов станет основанием для внеплановой проверки НКО, следует из законопроекта о признании нежелательными организаций с участием иностранных госорганов, который доступен в думской электронной базе. "Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" изменение, исключив в подпункте 7 пункта 4.2 слово "неправительственной", - сказано в тексте проекта федерального закона.

https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html

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