Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые заявили о победе над кариесом - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/nauka-1926393473.html
Российские ученые заявили о победе над кариесом
Российские ученые заявили о победе над кариесом - РИА Новости, 12.02.2024
Российские ученые заявили о победе над кариесом
Специальные гелевые композиции, предотвращающие развитие кариеса, разработали и запатентовали ученые ОмГМУ. Клинические испытания разработки доказали ее... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:00
2024-02-12T03:00
наука
наука
университетская наука
омский государственный медицинский университет
омск
россия
медицина
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926367967_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_ea1f3aae353243df35260ee724c1b7f5.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Специальные гелевые композиции, предотвращающие развитие кариеса, разработали и запатентовали ученые ОмГМУ. Клинические испытания разработки доказали ее эффективность не только в борьбе с кариесом, но и гиперчувствительностью эмали, а также негативными последствиями отбеливания зубов, сообщили в вузе.Кариес (лат. Caries – гниение) – сложный патологический процесс в твердых тканях зубов, развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением ее органического матрикса. В конечном итоге это приводит к разрушению твердых тканей зуба, а при отсутствии лечения – возникновению осложнений.Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), которые уже более 40 лет занимаются вопросами стоматологической профилактики, создали целую линейку гелевых композиций, направленных на то, чтобы предотвратить возникновение данного заболевания и купировать начальный кариес ("кариес в стадии пятна"). В настоящее время линейка насчитывает 10 композиций, в ближайшее время ученые собираются запатентовать 11-й стоматологический препарат, сообщили в вузе.Как отметила заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, это не обычные зубные пасты, а лечебные композиции для курсового лечения, которое назначается в зависимости от клинической ситуации в полости рта пациента и его возраста.&quot;В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле&quot;, – добавила она.Курс лечения проходит два раза в год. Продолжительность курса составляет 2-3 недели. "Этого достаточно, чтобы в течение полугода поддерживать оптимальный уровень минерального обмена в полости рта", – сообщила ученая, пояснив, что все минеральные компоненты, находящиеся в слюне, при благоприятных условиях встраиваются в кристаллическую структуру эмали, и обменные процессы проходят в оптимальном режиме.По ее оценкам, именно пролонгированный эффект разработанных гелей выделяет их на фоне профилактических препаратов других производителей. "Доступные на рынке средства требуют постоянного применения, поскольку эффект держится всего две недели. На этом фоне наше средство эффективнее почти в шесть раз", – подчеркнула заведующая кафедрой.Кроме того, как заверяют омские ученые, гели обладают не только профилактическим, но и лечебным воздействием: "устраняют кариес на стадии очаговой деминерализации эмали зуба (начальный кариозный процесс), снимают симптомы повышенной чувствительности зубной эмали к химическим, механическим и температурным воздействиям (гиперестезия) и восстанавливают блеск эмали после сеансов отбеливания".В университете подчеркнули, что эффективность препаратов доказана лабораторно и клинически.В будущем научный коллектив намерен добавить в разработанные средства консерванты, что сделает их более удобными для применения в быту: в настоящее время они требуют хранения в холодильнике.
https://ria.ru/20231221/nauka-1916894970.html
https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html
https://ria.ru/20230904/nauka-1893641888.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926367967_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5ec4c40385209b281acf4605681e0aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, омский государственный медицинский университет, омск, россия, медицина, здоровье - общество, зубы, навигатор абитуриента
Наука, Наука, Университетская наука, Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, зубы, Навигатор абитуриента

Российские ученые заявили о победе над кариесом

© iStock.com / NikodashЖенщина на приеме у стоматолога
Женщина на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© iStock.com / Nikodash
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Специальные гелевые композиции, предотвращающие развитие кариеса, разработали и запатентовали ученые ОмГМУ. Клинические испытания разработки доказали ее эффективность не только в борьбе с кариесом, но и гиперчувствительностью эмали, а также негативными последствиями отбеливания зубов, сообщили в вузе.
Кариес (лат. Caries – гниение) – сложный патологический процесс в твердых тканях зубов, развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением ее органического матрикса. В конечном итоге это приводит к разрушению твердых тканей зуба, а при отсутствии лечения – возникновению осложнений.
Рентген зубов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В России создали новое средство для лечения пародонтита
21 декабря 2023, 09:00
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), которые уже более 40 лет занимаются вопросами стоматологической профилактики, создали целую линейку гелевых композиций, направленных на то, чтобы предотвратить возникновение данного заболевания и купировать начальный кариес ("кариес в стадии пятна"). В настоящее время линейка насчитывает 10 композиций, в ближайшее время ученые собираются запатентовать 11-й стоматологический препарат, сообщили в вузе.
Как отметила заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, это не обычные зубные пасты, а лечебные композиции для курсового лечения, которое назначается в зависимости от клинической ситуации в полости рта пациента и его возраста.
«

"В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле", – добавила она.

© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУГели на выставке Технопром 2023, г. Новосибирск
Гели на выставке Технопром 2023, г. Новосибирск
Гели на выставке Технопром 2023, г. Новосибирск
© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУ
1 из 2
© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУКоманда инновационного проекта ОмГМУ, работающая над расширением линейки гелевых композици Екимов Е.В., Скрипкина Г.И., Солоненко А.П., Гарифуллина А.Ж., Бурнашова Т.И.
Команда инновационного проекта ОмГМУ, работающая над расширением линейки гелевых композици Екимов Е.В., Скрипкина Г.И., Солоненко А.П., Гарифуллина А.Ж., Бурнашова Т.И.
Команда инновационного проекта ОмГМУ, работающая над расширением линейки гелевых композици Екимов Е.В., Скрипкина Г.И., Солоненко А.П., Гарифуллина А.Ж., Бурнашова Т.И.
© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУ
2 из 2
Гели на выставке Технопром 2023, г. Новосибирск
© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУ
1 из 2
Команда инновационного проекта ОмГМУ, работающая над расширением линейки гелевых композици Екимов Е.В., Скрипкина Г.И., Солоненко А.П., Гарифуллина А.Ж., Бурнашова Т.И.
© Фото : Галина Скрипкина, ОмГМУ
2 из 2
Курс лечения проходит два раза в год. Продолжительность курса составляет 2-3 недели. "Этого достаточно, чтобы в течение полугода поддерживать оптимальный уровень минерального обмена в полости рта", – сообщила ученая, пояснив, что все минеральные компоненты, находящиеся в слюне, при благоприятных условиях встраиваются в кристаллическую структуру эмали, и обменные процессы проходят в оптимальном режиме.
По ее оценкам, именно пролонгированный эффект разработанных гелей выделяет их на фоне профилактических препаратов других производителей. "Доступные на рынке средства требуют постоянного применения, поскольку эффект держится всего две недели. На этом фоне наше средство эффективнее почти в шесть раз", – подчеркнула заведующая кафедрой.
Девушка на приеме у дантиста - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
"Вырастут новые зубы". Российские ученые создали необычные биоматериалы
1 июля 2023, 08:00
Кроме того, как заверяют омские ученые, гели обладают не только профилактическим, но и лечебным воздействием: "устраняют кариес на стадии очаговой деминерализации эмали зуба (начальный кариозный процесс), снимают симптомы повышенной чувствительности зубной эмали к химическим, механическим и температурным воздействиям (гиперестезия) и восстанавливают блеск эмали после сеансов отбеливания".
В университете подчеркнули, что эффективность препаратов доказана лабораторно и клинически.
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц
4 сентября 2023, 05:00
В будущем научный коллектив намерен добавить в разработанные средства консерванты, что сделает их более удобными для применения в быту: в настоящее время они требуют хранения в холодильнике.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаОмский государственный медицинский университетОмскРоссияМедицинаЗдоровье - ОбществозубыНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала