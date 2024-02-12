"Нам следует". В США раскрыли, чему их "научил" Путин
Fox News: американцам следует брать пример с Путина и задуматься о своей стране
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве в 2021 году
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве в 2021 году. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал полное превосходство над Джо Байденом и показал американцам, насколько важна национальная идентичность, заявил телеведущий Грег Гатфельд в эфире своего шоу на Fox News.
"Старина Влад снова и снова гремит историческими фактами, <...> тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени", — заметил журналист.
По мнению ведущего, сложно найти более яркий контраст, чем между российским лидером и американским президентом. Гатфельд посмеялся над западными СМИ, которые охотно спекулировали на тему якобы плохого самочувствия Путина, скрывая при этом правду о печальном состоянии Байдена.
Как отметил журналист, во время текущего национального раскола в США американцам особенно важно обратить внимание на интервью российского президента.
"Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. <...> Cтало очевидно, что и нам стоило бы", — заключил Гатфельд.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва не ожидает никаких ответов на интервью "по дипломатическим каналам". Вместе с тем, он выразил уверенность, что на Западе будут "внимательно изучать" заявления Путина.