https://ria.ru/20240212/nato-1926961497.html

Премьер Польши намерен уговорить главы стран НАТО увеличить военные расходы

Премьер Польши намерен уговорить главы стран НАТО увеличить военные расходы - РИА Новости, 12.02.2024

Премьер Польши намерен уговорить главы стран НАТО увеличить военные расходы

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал уговаривать лидеров всех стран НАТО увеличить оборонные расходы. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:44

2024-02-12T21:44

2024-02-12T21:44

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дональд туск

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евросоюз

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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал уговаривать лидеров всех стран НАТО увеличить оборонные расходы. Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. "Независимо от того, что говорит бывший президент и кандидат на ближайших выборах Дональд Трамп, это наш общий европейский интерес, чтобы страны-члены НАТО увеличили, причем выразительно увеличили, финансирование своих и наших общих оборонных возможностей", - сказал Туск журналистам в Берлине. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. По его мнению, увеличив оборонные расходы, ЕС должен превзойти Россию в военной мощи. "Я буду настаивать, чтобы все партнеры в НАТО увеличили свои возможности. Нет ни одного повода для того, чтобы Европейский союз в военном плане был слабее России", - сказал Туск. "Я знаю, что не каждая страна будет в состоянии быстро дойти до уровня 2% (оборонные расходы в 2% ВВП являются стандартом НАТО – ред.). Но такая необходимость есть не потому, что так говорит Дональд Трамп, а объективно", - заключил он.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926914925.html

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в мире, польша, россия, дональд туск, дональд трамп, нато, евросоюз