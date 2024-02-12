Премьер Польши намерен уговорить главы стран НАТО увеличить военные расходы
Премьер Польши пообещал уговаривать лидеров стран НАТО увеличить военные расходы
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал уговаривать лидеров всех стран НАТО увеличить оборонные расходы.
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
"Независимо от того, что говорит бывший президент и кандидат на ближайших выборах Дональд Трамп, это наш общий европейский интерес, чтобы страны-члены НАТО увеличили, причем выразительно увеличили, финансирование своих и наших общих оборонных возможностей", - сказал Туск журналистам в Берлине. Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
По его мнению, увеличив оборонные расходы, ЕС должен превзойти Россию в военной мощи. "Я буду настаивать, чтобы все партнеры в НАТО увеличили свои возможности. Нет ни одного повода для того, чтобы Европейский союз в военном плане был слабее России", - сказал Туск.
"Я знаю, что не каждая страна будет в состоянии быстро дойти до уровня 2% (оборонные расходы в 2% ВВП являются стандартом НАТО – ред.). Но такая необходимость есть не потому, что так говорит Дональд Трамп, а объективно", - заключил он.