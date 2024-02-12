https://ria.ru/20240212/nastuplenie-1926769051.html
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ
Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T06:15
2024-02-12T06:15
2024-02-12T06:45
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Они (Россия. — Прим. ред.) накапливают силы, <…> для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут «дырку», слабое место", — выразил опасения офицер.По словам Старикова, украинское руководство само создаст условия для будущего прорыва фронта ВСУ. Киевские власти загонят на фронт призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Именно в таких местах нанесет мощные удары российская армия, уверен эксперт."Те, кто вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе", — предупредил Стариков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ
Полковник СБУ Стариков: мобилизация приведет Украину к катастрофе