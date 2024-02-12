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"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 12.02.2024 (обновлено: 06:45 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/nastuplenie-1926769051.html
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ
Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T06:15
2024-02-12T06:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так".&quot;Они (Россия. — Прим. ред.) накапливают силы, &lt;…&gt; для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут «дырку», слабое место&quot;, — выразил опасения офицер.По словам Старикова, украинское руководство само создаст условия для будущего прорыва фронта ВСУ. Киевские власти загонят на фронт призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Именно в таких местах нанесет мощные удары российская армия, уверен эксперт."Те, кто вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе", — предупредил Стариков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240211/situatsiya-1926705487.html
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в мире, россия, украина, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"Масштабное наступление". На Украине раскрыли, к чему готовятся ВСУ

Полковник СБУ Стариков: мобилизация приведет Украину к катастрофе

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так".
«

"Они (Россия. — Прим. ред.) накапливают силы, <…> для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут «дырку», слабое место", — выразил опасения офицер.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Вчера, 15:58
По словам Старикова, украинское руководство само создаст условия для будущего прорыва фронта ВСУ. Киевские власти загонят на фронт призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Именно в таких местах нанесет мощные удары российская армия, уверен эксперт.
"Те, кто вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе", — предупредил Стариков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
"Фронт затрещал". Наступление России вызвало панику на Украине
10 февраля, 00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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