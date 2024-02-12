https://ria.ru/20240212/msp-1926916388.html

Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года

Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года - РИА Новости, 12.02.2024

Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года

За первый месяц текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло более чем на 3,7 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:05

2024-02-12T18:05

2024-02-12T18:05

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За первый месяц текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло более чем на 3,7 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч — индивидуальные предприниматели. Всего с начала этого года в Московской области число компаний сектора МСП выросло на 3743", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в настоящее время бизнес Подмосковья, который входит в реестр МСП, может подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы. Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса региона можно посмотреть на инвестиционном портале Московской области. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, в Подмосковье осуществляют поддержку предпринимателей.

https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), андрей белоусов, россия, корпорация мсп