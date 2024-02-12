https://ria.ru/20240212/msp-1926916388.html
Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года
Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года - РИА Новости, 12.02.2024
Количество МСП в Подмосковье выросло более чем на 3700 с начала года
За первый месяц текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло более чем на 3,7 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:05
2024-02-12T18:05
2024-02-12T18:05
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За первый месяц текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло более чем на 3,7 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч — индивидуальные предприниматели. Всего с начала этого года в Московской области число компаний сектора МСП выросло на 3743", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в настоящее время бизнес Подмосковья, который входит в реестр МСП, может подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы. Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса региона можно посмотреть на инвестиционном портале Московской области. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, в Подмосковье осуществляют поддержку предпринимателей.
https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html
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РИА Новости
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