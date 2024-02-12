https://ria.ru/20240212/moskva-1926891047.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 12.02.2024

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:23

2024-02-12T16:23

2024-02-12T16:23

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве действует до 21.00 13 февраля, а в Подмосковье - до 21.00 14 февраля.

https://ria.ru/20240212/moskva-1926841333.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр