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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 12.02.2024
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16:23 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/moskva-1926891047.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 12.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:23
2024-02-12T16:23
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве действует до 21.00 13 февраля, а в Подмосковье - до 21.00 14 февраля.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве действует до 21.00 13 февраля, а в Подмосковье - до 21.00 14 февраля.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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