https://ria.ru/20240212/moskva-1926873903.html

Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды

Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 12.02.2024

Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:34

2024-02-12T15:34

2024-02-12T15:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839940114_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_53e12e81ee2ebffce55778e059efcdd8.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Утром провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обработка улиц Москвы против гололеда Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см. Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. 2024-02-12T15:34 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, видео