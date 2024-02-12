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Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды
Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 12.02.2024
Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:34
2024-02-12T15:34
2024-02-12T15:34
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Утром провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обработка улиц Москвы против гололеда
Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден
В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см.
Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой.
2024-02-12T15:34
true
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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