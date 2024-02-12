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Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 12.02.2024
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15:34 12.02.2024
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Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды
Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды - РИА Новости, 12.02.2024
Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:34
2024-02-12T15:34
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Утром провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
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4.7
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Обработка улиц Москвы против гололеда
Согласно прогнозам синоптиков, пик снегопада в столице пройден В различных районах города прирост свежевыпавшего снега составил от 2 до 3 см. Городские службы провели подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
2024-02-12T15:34
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Коммунальные службы в Москве мониторят состояние улиц из-за непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУборка снега во время ледяного дождя в Москве
Уборка снега во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уборка снега во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Утром провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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