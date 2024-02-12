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Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году - РИА Новости, 12.02.2024
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10:40 12.02.2024 (обновлено: 10:44 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/moskva-1926794782.html
Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году
Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году - РИА Новости, 12.02.2024
Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году
Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:40
2024-02-12T10:44
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. "Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Столичные предприниматели встретились с партнерами более чем из 30 государств, в числе которых Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика. Серию выездов в 2023 году завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - рассказали в пресс-службе. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тысячи московских компаний. "Они провели 9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств", - сказала Сергунина. В пресс-службе добавили, что в этом году Московский экспортный центр организует для предпринимателей еще 21 бизнес-миссию, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Вьетнам. Российскую столицу посетят партнеры из Китая, Мексики, Южно-Африканской Республики и других государств.
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москва, наталья сергунина, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Наталья Сергунина, Твой бизнес – новости

Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новый Арбат в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Столичные предприниматели встретились с партнерами более чем из 30 государств, в числе которых Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика. Серию выездов в 2023 году завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - рассказали в пресс-службе.
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке Продэкспо - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"
9 февраля, 17:15
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тысячи московских компаний.
"Они провели 9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств", - сказала Сергунина.
В пресс-службе добавили, что в этом году Московский экспортный центр организует для предпринимателей еще 21 бизнес-миссию, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Вьетнам. Российскую столицу посетят партнеры из Китая, Мексики, Южно-Африканской Республики и других государств.
 
Твой бизнесМоскваНаталья СергунинаТвой бизнес – новости
 
 
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