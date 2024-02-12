https://ria.ru/20240212/moskva-1926794782.html

Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году

Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году - РИА Новости, 12.02.2024

Москва организовала более 80 бизнес-миссий в 2023 году

Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:40

2024-02-12T10:40

2024-02-12T10:44

твой бизнес

москва

наталья сергунина

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. "Правительство Москвы провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Столичные предприниматели встретились с партнерами более чем из 30 государств, в числе которых Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика. Серию выездов в 2023 году завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", - рассказали в пресс-службе. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тысячи московских компаний. "Они провели 9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств", - сказала Сергунина. В пресс-службе добавили, что в этом году Московский экспортный центр организует для предпринимателей еще 21 бизнес-миссию, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Вьетнам. Российскую столицу посетят партнеры из Китая, Мексики, Южно-Африканской Республики и других государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, наталья сергунина, твой бизнес – новости