https://ria.ru/20240212/moravetskiy-1926833610.html
Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ
Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ
Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера республики Матеуша Моравецкого с помощью израильского программного обеспечения Pegasus в период, когда тот руководил РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:18
2024-02-12T13:18
2024-02-12T13:18
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера республики Матеуша Моравецкого с помощью израильского программного обеспечения Pegasus в период, когда тот руководил правительством, сообщает радиостанция RMF FM. "Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков "Права и справедливости", за которыми следили спецслужбы", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, этот вопрос был одной из тем заседания высшего руководства партии на прошлой неделе. "По нашей информации, спецслужбы интересовались имуществом Матеуша Моравецкого - речь идет о недвижимости премьер-министра. Другое дело - контакты главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что "часть действий спецслужб напрямую не касалась главы правительства, а Моравецкий появлялся в делах, в которых следили за другими людьми". По данным радиостанции, "речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет".
https://ria.ru/20240205/tikhanovskaya-1925415458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий
Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ
RMF FM: польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого
ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости.
Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера республики Матеуша Моравецкого с помощью израильского программного обеспечения Pegasus в период, когда тот руководил правительством, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков "Права и справедливости", за которыми следили спецслужбы", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, этот вопрос был одной из тем заседания высшего руководства партии на прошлой неделе.
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"По нашей информации, спецслужбы интересовались имуществом Матеуша Моравецкого - речь идет о недвижимости премьер-министра. Другое дело - контакты главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что "часть действий спецслужб напрямую не касалась главы правительства, а Моравецкий появлялся в делах, в которых следили за другими людьми".
По данным радиостанции, "речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет".
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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