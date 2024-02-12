https://ria.ru/20240212/moravetskiy-1926833610.html

Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ

Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ

Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера республики Матеуша Моравецкого с помощью израильского программного обеспечения Pegasus в период, когда тот руководил РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:18

2024-02-12T13:18

2024-02-12T13:18

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера республики Матеуша Моравецкого с помощью израильского программного обеспечения Pegasus в период, когда тот руководил правительством, сообщает радиостанция RMF FM. "Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков "Права и справедливости", за которыми следили спецслужбы", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, этот вопрос был одной из тем заседания высшего руководства партии на прошлой неделе. "По нашей информации, спецслужбы интересовались имуществом Матеуша Моравецкого - речь идет о недвижимости премьер-министра. Другое дело - контакты главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что "часть действий спецслужб напрямую не касалась главы правительства, а Моравецкий появлялся в делах, в которых следили за другими людьми". По данным радиостанции, "речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет".

https://ria.ru/20240205/tikhanovskaya-1925415458.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий