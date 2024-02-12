https://ria.ru/20240212/moldavia-1926899215.html

"Никому не нужны". Молдавская оппозиция прокомментировала протесты фермеров

"Никому не нужны". Молдавская оппозиция прокомментировала протесты фермеров - РИА Новости, 12.02.2024

"Никому не нужны". Молдавская оппозиция прокомментировала протесты фермеров

Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" считают, что молдавские аграрии с их продукцией не нужны рынку ЕС. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:49

2024-02-12T16:49

2024-02-12T16:49

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КИШИНЕВ, 12 фев — РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" считают, что молдавские аграрии с их продукцией не нужны рынку ЕС. Фермерские протесты в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. "Наши аграрии в ЕС никому не нужны. Это стало особенно очевидно, когда Европу завалили дешевым украинским зерном. Против этого протестуют фермеры в 12 европейских странах, и это только пока. Думаете, если так встречают аграриев с Украины, к молдавским агропроизводителям будет другое отношение?" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. В политформировании отмечают, что уже сейчас в садах на севере Молдавии фрукты гниют на деревьях, а на юге зернохранилища заполнены до отказа, так как продукция местных сельхозпроизводителей никому не нужна. "Людям на фермах нечем кормить свои семьи и платить зарплаты, не на что покупать топливо и погашать кредиты. Доля АПК в ВВП нашей якобы аграрной страны уже меньше 10%", - подчеркивается в сообщении. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.

https://ria.ru/20240212/protest-1926881593.html

https://ria.ru/20240212/moldavia-1926886607.html

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молдавия, украина, евросоюз, возрождение, европа, в мире