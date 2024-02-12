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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/mobilizatsiya-1926828498.html
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.02.2024
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:53
2024-02-12T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины 6 февраля поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. "Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая", - написал Железняк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине до 13 мая

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Верховная рада Украины 6 февраля поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая", - написал Железняк.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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