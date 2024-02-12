https://ria.ru/20240212/mobilizatsiya-1926828498.html

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине - РИА Новости, 12.02.2024

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая, сообщил депутат Верховной... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:53

2024-02-12T12:53

2024-02-12T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 13 мая, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины 6 февраля поддержала законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. "Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая", - написал Железняк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр