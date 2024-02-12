https://ria.ru/20240212/latviya-1926862027.html

СМИ: лидеров партии в Латвии допросили из-за подозрений в связях с Россией

СМИ: лидеров партии в Латвии допросили из-за подозрений в связях с Россией - РИА Новости, 12.02.2024

СМИ: лидеров партии в Латвии допросили из-за подозрений в связях с Россией

Председателя партии "Русский союз Латвии", депутата Европарламента Татьяну Жданок и сопредседателя партии Мирослава Митрофанова на прошлой неделе вызывали в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:56

2024-02-12T14:56

2024-02-12T14:56

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председателя партии "Русский союз Латвии", депутата Европарламента Татьяну Жданок и сопредседателя партии Мирослава Митрофанова на прошлой неделе вызывали в Службу безопасности Латвии из-за подозрений в связях партии с Россией, сообщает телеканал LTV. Телеканал показал кадры с пресс-конференции Жданок в штабе партии в прошлый понедельник, куда она опоздала. "Служба госбезопасности вызвала в 10 утра к следователю Булсу, он совершенно не хотел со мной расставаться, в результате я убежала", - сказала Жданок. Депутат подписала обязательство не разглашать содержание разговора. Митрофанов также отметил, что его тоже приглашали в службу госбезопасности Латвии в пятницу, но не в рамках уголовного дела, а "поговорить". В настоящее время Служба госбезопасности Латвии оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами, а также оценивает деятельность "Русского союза Латвии", сообщил телеканал. Ранее в СМИ писали, что европейский парламент начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы с 2004 года может работать на российские спецслужбы. Сама депутат эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против Жданок, сравнил данную ситуацию с эпохой маккартизма в США, когда "людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ".

https://ria.ru/20240209/latviya-1926437108.html

https://ria.ru/20240115/latviya-1921394321.html

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в мире, латвия, россия, сша, дмитрий песков, русский союз латвии, европарламент