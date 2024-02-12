https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях

Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях - РИА Новости, 12.02.2024

Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях

РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:00

2024-02-12T18:00

2024-02-12T18:15

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россия

корпорация мсп

предприниматели

вопрос решен

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ВОПРОС: Постоянно сообщается, что власти на разных уровнях готовы поддерживать малый бизнес, в том числе – крупные средства выделяются из госбюджета на льготное кредитование. Как обычному предпринимателю получить финансы на льготных условиях? ОТВЕТ: О возможностях получения льготного финансирования мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП): В России в настоящее время действуют несколько программ льготного финансирования бизнеса, за которые отвечают Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП. Программа "1764" По этой программе льготного кредитования, разработанной Минэком, ставки сегодня составляют: 15% – для малых предприятий и 13,5% – для средних. Кредит могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, которые перечислены в постановлении правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. Кредит по данной программе можно взять на следующие цели: Для получения кредита необходимо подать заявку в уполномоченный банк, список здесь.Совмещенная программа кредитования В августе 2022 года запущен новый механизм инвестиционного кредитования, который объединил "Программу 1764" и программу стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП. По этой программе максимальная сумма кредита - два миллиарда рублей. Ставки составляют 7,5% - для среднего бизнеса и 9% - для малых и микропредприятий, работающих в следующих сферах: Срок займа – до 10 лет. Льготная ставка действует первые три года, а затем она пересчитывается с учетом динамики ключевой ставки ЦБ, но при этом ограничивается уровнем 13,5% - для среднего и 15% - для малого и микробизнеса. Список банков-участников программы можно посмотреть здесь.Микрозймы из бюджета Государственные и муниципальные микрофинансовые организации (МФО), финансируемые из региональных и федерального бюджетов, также выдают предпринимателям небольшие займы на развитие бизнеса или на пополнение оборотных средств. Обращаться за микрозаймами может средний и малый бизнес (ООО, ЗАО, ИП и другие формы собственности), а также самозанятые. Требования к заемщику: Микрозайм предоставляется на срок до трех лет, максимальная сумма для субъектов МСП - пять миллионов рублей, для самозанятых – 500 тысяч рублей. Ставка при наличии залога - не более двукратного размера ключевой ставки ЦБ РФ, при отсутствии залога – не более 2,5-кратного размера ставки ЦБ. Важно, что для приоритетных проектов ставка по микрозайму не превысит ключевую ставку Банка России (в случае наличия залогового обеспечения). Под приоритетными понимаются проекты, реализуемые: Если приоритетный проект реализуется в моногороде, предусмотрена льготная ставка в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ (при наличии залога) либо в размере ключевой ставки ЦБ (при отсутствии залога). Подать онлайн заявку на получение микрозайма можно в сервисе "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, предприниматели, вопрос решен