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Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях - РИА Новости, 12.02.2024
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18:00 12.02.2024 (обновлено: 18:15 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html
Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях
Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях - РИА Новости, 12.02.2024
Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях
РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:00
2024-02-12T18:15
твой бизнес
россия
корпорация мсп
предприниматели
вопрос решен
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ВОПРОС: Постоянно сообщается, что власти на разных уровнях готовы поддерживать малый бизнес, в том числе – крупные средства выделяются из госбюджета на льготное кредитование. Как обычному предпринимателю получить финансы на льготных условиях? ОТВЕТ: О возможностях получения льготного финансирования мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП): В России в настоящее время действуют несколько программ льготного финансирования бизнеса, за которые отвечают Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП. Программа "1764" По этой программе льготного кредитования, разработанной Минэком, ставки сегодня составляют: 15% – для малых предприятий и 13,5% – для средних. Кредит могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, которые перечислены в постановлении правительства РФ от 30.12.2018 № 1764. Кредит по данной программе можно взять на следующие цели: Для получения кредита необходимо подать заявку в уполномоченный банк, список здесь.Совмещенная программа кредитования В августе 2022 года запущен новый механизм инвестиционного кредитования, который объединил "Программу 1764" и программу стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП. По этой программе максимальная сумма кредита - два миллиарда рублей. Ставки составляют 7,5% - для среднего бизнеса и 9% - для малых и микропредприятий, работающих в следующих сферах: Срок займа – до 10 лет. Льготная ставка действует первые три года, а затем она пересчитывается с учетом динамики ключевой ставки ЦБ, но при этом ограничивается уровнем 13,5% - для среднего и 15% - для малого и микробизнеса. Список банков-участников программы можно посмотреть здесь.Микрозймы из бюджета Государственные и муниципальные микрофинансовые организации (МФО), финансируемые из региональных и федерального бюджетов, также выдают предпринимателям небольшие займы на развитие бизнеса или на пополнение оборотных средств. Обращаться за микрозаймами может средний и малый бизнес (ООО, ЗАО, ИП и другие формы собственности), а также самозанятые. Требования к заемщику: Микрозайм предоставляется на срок до трех лет, максимальная сумма для субъектов МСП - пять миллионов рублей, для самозанятых – 500 тысяч рублей. Ставка при наличии залога - не более двукратного размера ключевой ставки ЦБ РФ, при отсутствии залога – не более 2,5-кратного размера ставки ЦБ. Важно, что для приоритетных проектов ставка по микрозайму не превысит ключевую ставку Банка России (в случае наличия залогового обеспечения). Под приоритетными понимаются проекты, реализуемые: Если приоритетный проект реализуется в моногороде, предусмотрена льготная ставка в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ (при наличии залога) либо в размере ключевой ставки ЦБ (при отсутствии залога). Подать онлайн заявку на получение микрозайма можно в сервисе "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ.
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россия, корпорация мсп, предприниматели, вопрос решен
Твой бизнес, Россия, Корпорация МСП, Предприниматели, Вопрос решен

Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях

© iStock.com / zoranmФинансовая консультация
Финансовая консультация - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© iStock.com / zoranm
Финансовая консультация
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ВОПРОС:
Постоянно сообщается, что власти на разных уровнях готовы поддерживать малый бизнес, в том числе – крупные средства выделяются из госбюджета на льготное кредитование. Как обычному предпринимателю получить финансы на льготных условиях?
ОТВЕТ:
О возможностях получения льготного финансирования мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП):
В России в настоящее время действуют несколько программ льготного финансирования бизнеса, за которые отвечают Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП.

Программа "1764"

По этой программе льготного кредитования, разработанной Минэком, ставки сегодня составляют: 15% – для малых предприятий и 13,5% – для средних. Кредит могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, которые перечислены в постановлении правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.
Кредит по данной программе можно взять на следующие цели:
  • пополнение оборотных средств: срок – до трех лет, максимальная сумма - 500 миллионов рублей для средних и малых предприятий и 200 миллионов рублей – для микробизнеса.
  • инвестиционные цели: срок – до 10 лет, максимальная сумма - два миллиарда рублей для среднего, 500 миллионов – для малого и 200 миллионов – для микробизнеса.
  • развитие предпринимательской деятельности: срок – до трех лет, кредит доступен микропредприятиям и самозанятым, максимальная сумма –10 миллионов рублей.
Для получения кредита необходимо подать заявку в уполномоченный банк, список здесь.

Совмещенная программа кредитования

В августе 2022 года запущен новый механизм инвестиционного кредитования, который объединил "Программу 1764" и программу стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП.
По этой программе максимальная сумма кредита - два миллиарда рублей. Ставки составляют 7,5% - для среднего бизнеса и 9% - для малых и микропредприятий, работающих в следующих сферах:
  • обрабатывающая промышленность;
  • транспортировка и хранение (только для нескольких регионов);
  • гостиничный бизнес;
  • профессиональная, научная, техническая деятельность.
Срок займа – до 10 лет. Льготная ставка действует первые три года, а затем она пересчитывается с учетом динамики ключевой ставки ЦБ, но при этом ограничивается уровнем 13,5% - для среднего и 15% - для малого и микробизнеса.
Список банков-участников программы можно посмотреть здесь.

Микрозймы из бюджета

Государственные и муниципальные микрофинансовые организации (МФО), финансируемые из региональных и федерального бюджетов, также выдают предпринимателям небольшие займы на развитие бизнеса или на пополнение оборотных средств. Обращаться за микрозаймами может средний и малый бизнес (ООО, ЗАО, ИП и другие формы собственности), а также самозанятые.
Требования к заемщику:
  • он есть в Едином реестре субъектов МСП;
  • не имеет долгов по налогам и сборам на сумму более 50 тысяч рублей;
  • не имеет задолженности по зарплате более трех месяцев;
  • не находится в стадии банкротства.
Микрозайм предоставляется на срок до трех лет, максимальная сумма для субъектов МСП - пять миллионов рублей, для самозанятых – 500 тысяч рублей. Ставка при наличии залога - не более двукратного размера ключевой ставки ЦБ РФ, при отсутствии залога – не более 2,5-кратного размера ставки ЦБ.
Важно, что для приоритетных проектов ставка по микрозайму не превысит ключевую ставку Банка России (в случае наличия залогового обеспечения). Под приоритетными понимаются проекты, реализуемые:
  • предприятиями в области спорта, экологии или туризма;
  • экспортерами;
  • предпринимателями, работающими на территории технопарка, агропарка или промышленного парка;
  • сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом;
  • женщинами-предпринимателями;
  • предпринимателями старше 45 лет.
Если приоритетный проект реализуется в моногороде, предусмотрена льготная ставка в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ (при наличии залога) либо в размере ключевой ставки ЦБ (при отсутствии залога).
Подать онлайн заявку на получение микрозайма можно в сервисе "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ.
 
Твой бизнесРоссияКорпорация МСППредпринимателиВопрос решен
 
 
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