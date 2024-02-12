Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях
© iStock.com / zoranmФинансовая консультация
© iStock.com / zoranm
Финансовая консультация
ВОПРОС:
Постоянно сообщается, что власти на разных уровнях готовы поддерживать малый бизнес, в том числе – крупные средства выделяются из госбюджета на льготное кредитование. Как обычному предпринимателю получить финансы на льготных условиях?
ОТВЕТ:
О возможностях получения льготного финансирования мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП):
В России в настоящее время действуют несколько программ льготного финансирования бизнеса, за которые отвечают Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП.
Программа "1764"
По этой программе льготного кредитования, разработанной Минэком, ставки сегодня составляют: 15% – для малых предприятий и 13,5% – для средних. Кредит могут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, которые перечислены в постановлении правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.
Кредит по данной программе можно взять на следующие цели:
- пополнение оборотных средств: срок – до трех лет, максимальная сумма - 500 миллионов рублей для средних и малых предприятий и 200 миллионов рублей – для микробизнеса.
- инвестиционные цели: срок – до 10 лет, максимальная сумма - два миллиарда рублей для среднего, 500 миллионов – для малого и 200 миллионов – для микробизнеса.
- развитие предпринимательской деятельности: срок – до трех лет, кредит доступен микропредприятиям и самозанятым, максимальная сумма –10 миллионов рублей.
Для получения кредита необходимо подать заявку в уполномоченный банк, список здесь.
Совмещенная программа кредитования
В августе 2022 года запущен новый механизм инвестиционного кредитования, который объединил "Программу 1764" и программу стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП.
По этой программе максимальная сумма кредита - два миллиарда рублей. Ставки составляют 7,5% - для среднего бизнеса и 9% - для малых и микропредприятий, работающих в следующих сферах:
- обрабатывающая промышленность;
- транспортировка и хранение (только для нескольких регионов);
- гостиничный бизнес;
- профессиональная, научная, техническая деятельность.
Срок займа – до 10 лет. Льготная ставка действует первые три года, а затем она пересчитывается с учетом динамики ключевой ставки ЦБ, но при этом ограничивается уровнем 13,5% - для среднего и 15% - для малого и микробизнеса.
Список банков-участников программы можно посмотреть здесь.
Микрозймы из бюджета
Государственные и муниципальные микрофинансовые организации (МФО), финансируемые из региональных и федерального бюджетов, также выдают предпринимателям небольшие займы на развитие бизнеса или на пополнение оборотных средств. Обращаться за микрозаймами может средний и малый бизнес (ООО, ЗАО, ИП и другие формы собственности), а также самозанятые.
Требования к заемщику:
- он есть в Едином реестре субъектов МСП;
- не имеет долгов по налогам и сборам на сумму более 50 тысяч рублей;
- не имеет задолженности по зарплате более трех месяцев;
- не находится в стадии банкротства.
Микрозайм предоставляется на срок до трех лет, максимальная сумма для субъектов МСП - пять миллионов рублей, для самозанятых – 500 тысяч рублей. Ставка при наличии залога - не более двукратного размера ключевой ставки ЦБ РФ, при отсутствии залога – не более 2,5-кратного размера ставки ЦБ.
Важно, что для приоритетных проектов ставка по микрозайму не превысит ключевую ставку Банка России (в случае наличия залогового обеспечения). Под приоритетными понимаются проекты, реализуемые:
- предприятиями в области спорта, экологии или туризма;
- экспортерами;
- предпринимателями, работающими на территории технопарка, агропарка или промышленного парка;
- сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом;
- женщинами-предпринимателями;
- предпринимателями старше 45 лет.
Если приоритетный проект реализуется в моногороде, предусмотрена льготная ставка в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ (при наличии залога) либо в размере ключевой ставки ЦБ (при отсутствии залога).
Подать онлайн заявку на получение микрозайма можно в сервисе "Подбор и получение микрофинансирования" на платформе МСП.РФ.