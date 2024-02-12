https://ria.ru/20240212/kreditka-1926752814.html

Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке

Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке - РИА Новости, 12.02.2024

Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке

По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи - процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:15

2024-02-12T02:15

2024-02-12T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи - процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Но есть одна оговорка - клиента следует уведомить заранее, например, на сайте банка. Все ли увидели эту информацию, никого не волнует. Поэтому нередко случается, что о важных изменениях клиенты узнают постфактум.Есть и исключение, при котором банк все же может менять процентную ставку и льготный период: если такая возможность прописана в договоре. Например, речь идет о плавающей ставке или фиксированном на определенное время грейс-периоде.Кредитный лимит, условия снятия наличных и начисления кешбэка, а также комиссию за уведомления банк может менять в любой момент, заключил Гусятников.

https://ria.ru/20231103/kreditka-1907073679.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия