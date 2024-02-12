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Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке - РИА Новости, 12.02.2024
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02:15 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kreditka-1926752814.html
Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке
Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке - РИА Новости, 12.02.2024
Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке
По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи - процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:15
2024-02-12T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи - процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Но есть одна оговорка - клиента следует уведомить заранее, например, на сайте банка. Все ли увидели эту информацию, никого не волнует. Поэтому нередко случается, что о важных изменениях клиенты узнают постфактум.Есть и исключение, при котором банк все же может менять процентную ставку и льготный период: если такая возможность прописана в договоре. Например, речь идет о плавающей ставке или фиксированном на определенное время грейс-периоде.Кредитный лимит, условия снятия наличных и начисления кешбэка, а также комиссию за уведомления банк может менять в любой момент, заключил Гусятников.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке

Юрист Гусятников: банк может менять условия снятия наличных по кредитке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи - процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Но есть одна оговорка - клиента следует уведомить заранее, например, на сайте банка. Все ли увидели эту информацию, никого не волнует. Поэтому нередко случается, что о важных изменениях клиенты узнают постфактум.
Есть и исключение, при котором банк все же может менять процентную ставку и льготный период: если такая возможность прописана в договоре. Например, речь идет о плавающей ставке или фиксированном на определенное время грейс-периоде.
Кредитный лимит, условия снятия наличных и начисления кешбэка, а также комиссию за уведомления банк может менять в любой момент, заключил Гусятников.
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