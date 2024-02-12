Рейтинг@Mail.ru
Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kosovo-1926918516.html
Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ
Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ - РИА Новости, 12.02.2024
Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ
Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:01
2024-02-12T18:01
косово
приштина
александр вучич
дмитрий полянский
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине. В понедельник сербы вышли на массовый протест в северной части Косовска-Митровицы против решения "Центробанка" в Приштине с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с динара на евро. Владыка Теодосий, в чьей епархии находится Косово и Метохия, обратился к верующим после службы в монастыре Драганац. "Мы, сегодня живя на этой территории, находимся в ситуации, когда многие отворачиваются от нас, многие друзья, многие народы, когда темные тучи нависли над нами и когда народ испуган, когда ему угрожает опасность со всех сторон, не одна из многих, а самая большая – что мы исчезнем с этой территории, покинем свои очаги", - цитирует епископа Рашско-Призренского портал Kosovo online. Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда, только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что к горячей точке в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна – на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" заявило, что решение "Центробанка" в Приштине по поводу валюты является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
https://ria.ru/20231226/serbiya-1918126622.html
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
косово, приштина, александр вучич, дмитрий полянский, оон, в мире
Косово, Приштина, Александр Вучич, Дмитрий Полянский, ООН, В мире
Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ

Епископ: сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение из-за политики Приштины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид города Приштина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине.
В понедельник сербы вышли на массовый протест в северной части Косовска-Митровицы против решения "Центробанка" в Приштине с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с динара на евро. Владыка Теодосий, в чьей епархии находится Косово и Метохия, обратился к верующим после службы в монастыре Драганац.
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Бывший глава контрразведки Сербии назвал виновных в беспорядках в Белграде
26 декабря 2023, 12:03
"Мы, сегодня живя на этой территории, находимся в ситуации, когда многие отворачиваются от нас, многие друзья, многие народы, когда темные тучи нависли над нами и когда народ испуган, когда ему угрожает опасность со всех сторон, не одна из многих, а самая большая – что мы исчезнем с этой территории, покинем свои очаги", - цитирует епископа Рашско-Призренского портал Kosovo online.
Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда, только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что к горячей точке в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна – на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
20 декабря 2023, 08:00
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" заявило, что решение "Центробанка" в Приштине по поводу валюты является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования.
Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
6 февраля, 03:02
 
КосовоПриштинаАлександр ВучичДмитрий ПолянскийООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала