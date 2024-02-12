Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ
Епископ: сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение из-за политики Приштины
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине.
В понедельник сербы вышли на массовый протест в северной части Косовска-Митровицы против решения "Центробанка" в Приштине с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с динара на евро. Владыка Теодосий, в чьей епархии находится Косово и Метохия, обратился к верующим после службы в монастыре Драганац.
"Мы, сегодня живя на этой территории, находимся в ситуации, когда многие отворачиваются от нас, многие друзья, многие народы, когда темные тучи нависли над нами и когда народ испуган, когда ему угрожает опасность со всех сторон, не одна из многих, а самая большая – что мы исчезнем с этой территории, покинем свои очаги", - цитирует епископа Рашско-Призренского портал Kosovo online.
Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда, только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что к горячей точке в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна – на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" заявило, что решение "Центробанка" в Приштине по поводу валюты является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования.
Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.