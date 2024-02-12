https://ria.ru/20240212/kosovo-1926918516.html

Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ

Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ - РИА Новости, 12.02.2024

Сербам в Косово и Метохии угрожает исчезновение, считает епископ

Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:01

2024-02-12T18:01

2024-02-12T18:01

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Сербскому народу в Косово и Метохии угрожает исчезновение, заявил епископ Рашско-Призренский Сербской православной церкви Теодосий в свете новых односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине. В понедельник сербы вышли на массовый протест в северной части Косовска-Митровицы против решения "Центробанка" в Приштине с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с динара на евро. Владыка Теодосий, в чьей епархии находится Косово и Метохия, обратился к верующим после службы в монастыре Драганац. "Мы, сегодня живя на этой территории, находимся в ситуации, когда многие отворачиваются от нас, многие друзья, многие народы, когда темные тучи нависли над нами и когда народ испуган, когда ему угрожает опасность со всех сторон, не одна из многих, а самая большая – что мы исчезнем с этой территории, покинем свои очаги", - цитирует епископа Рашско-Призренского портал Kosovo online. Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда, только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что к горячей точке в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна – на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" заявило, что решение "Центробанка" в Приштине по поводу валюты является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае.

https://ria.ru/20231226/serbiya-1918126622.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html

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косово, приштина, александр вучич, дмитрий полянский, оон, в мире