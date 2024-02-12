https://ria.ru/20240212/kosovo-1926912081.html
Косово не намерено отказываться от перехода на евро
Косово не намерено отказываться от перехода на евро - РИА Новости, 12.02.2024
Косово не намерено отказываться от перехода на евро
"Премьер" самопровозглашенного края Косово Альбин Курти заявил в интервью агентству Bloomberg, что в Приштине не откажутся от решения по введению евро в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:38
2024-02-12T17:38
2024-02-12T17:42
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенного края Косово Альбин Курти заявил в интервью агентству Bloomberg, что в Приштине не откажутся от решения по введению евро в качестве единственной валюты и отмены динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". "Я не могу этого сделать. Мы - демократическая республика. Независимое государственное ведомство (центробанк - ред.) не подчиняется правительству... Мы не можем отменить это решение. Мы не собираемся вводить какие-либо карательные меры, мы не хотим никого наказывать", - сказал Курти. Он также утверждает, что динары не будут запрещены, их пока можно будет обменивать на евро в ряде банков. После вопроса о том, что новые меры Приштины восприняли как провокацию даже в США и Европе, Курти вновь добавил, что от решения по евро не откажутся. Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН в ночь на 9 февраля, посвященному ситуации в Косово и Метохии, что к "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна - на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара.
https://ria.ru/20240212/kosovo-1926885651.html
https://ria.ru/20240201/prishtina-1924698510.html
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в мире, косово
Косово не намерено отказываться от перехода на евро
Курти: Косово не откажется от решения по отмене динара и переходу на евро
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
"Премьер" самопровозглашенного края Косово Альбин Курти заявил в интервью агентству Bloomberg
, что в Приштине не откажутся от решения по введению евро в качестве единственной валюты и отмены динара.
Ранее в январе политическое движение косовских сербов сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
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"Я не могу этого сделать. Мы - демократическая республика. Независимое государственное ведомство (центробанк - ред.) не подчиняется правительству... Мы не можем отменить это решение. Мы не собираемся вводить какие-либо карательные меры, мы не хотим никого наказывать", - сказал Курти.
Он также утверждает, что динары не будут запрещены, их пока можно будет обменивать на евро в ряде банков. После вопроса о том, что новые меры Приштины восприняли как провокацию даже в США и Европе, Курти вновь добавил, что от решения по евро не откажутся.
Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН в ночь на 9 февраля, посвященному ситуации в Косово и Метохии, что к "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна - на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара.
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