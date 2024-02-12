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Косовские сербы провели акцию против отмены динара в крае - РИА Новости, 12.02.2024
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16:05 12.02.2024 (обновлено: 19:28 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/kosovo-1926885651.html
Косовские сербы провели акцию против отмены динара в крае
Косовские сербы провели акцию против отмены динара в крае - РИА Новости, 12.02.2024
Косовские сербы провели акцию против отмены динара в крае
В Косовска-Митровице сербы провели акцию против решения властей в Приштине прекратить оборот динара в крае, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:05
2024-02-12T19:28
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БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Косовска-Митровице сербы провели акцию против решения властей в Приштине прекратить оборот динара в крае, передает портал Kosovo online. "Мы пришли выразить недовольство и несогласие с решением &lt;...&gt; отменить динар в системе расчетов. &lt;...&gt; Цель этого решения — запретить сербские структуры на этой территории, и оно направлено не только против сербского народа, но и других нацменьшинств и части албанцев, которые получают пенсии в динарах", — заявил замдиректора Клинико-больничного центра Косовска-Митровицы и зампред партии "Сербский список" врач Драгиша Милович. По его словам, динар необходим для обеспечения работы в крае медицинских, образовательных и социальных учреждений.Косовоалбанские власти с 1 февраля начали переходный период, после которого местные сербские организации и граждане должны будут использовать евро вместо динара.При этом, как ранее напомнил президент Сербии Александр Вучич, в 2002 году Приштина незаконно ввела евро как свою валюту без согласования с ЕС. Выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на 9 февраля, он подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги, предпринимаемые местными властями с 2021-го, которые направлены на этническую чистку края от сербов.Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Косово также призвали приостановить исполнение решения о запрете динара.Как заявило в январе движение "Сербский список", постановление Центробанка в Приштине сделать евро единственной валютой для хождения в самопровозглашенной республике — это попытка изгнать сербов с этой территории без оружия.Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич указывал, что за прошедший год 13 процентов сербов покинули Косово и Метохию из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.
https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html
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в мире, косово, косовска-митровица, сербия, александр вучич, ивица дачич, оон, евросоюз
В мире, Косово, Косовска-Митровица, Сербия, Александр Вучич, Ивица Дачич, ООН, Евросоюз
Косовские сербы провели акцию против отмены динара в крае

В Косовска-Митровице сербы провели акцию против отмены динара в крае

© AFP 2024 / ARMEND NIMANIКосовские сербы во время акции против решения Центрального банка Косово, объявившего евро единственной законной валютой, в Митровице
Косовские сербы во время акции против решения Центрального банка Косово, объявившего евро единственной законной валютой, в Митровице - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AFP 2024 / ARMEND NIMANI
Косовские сербы во время акции против решения Центрального банка Косово, объявившего евро единственной законной валютой, в Митровице
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 фев — РИА Новости. В Косовска-Митровице сербы провели акцию против решения властей в Приштине прекратить оборот динара в крае, передает портал Kosovo online.
"Мы пришли выразить недовольство и несогласие с решением <...> отменить динар в системе расчетов. <...> Цель этого решения — запретить сербские структуры на этой территории, и оно направлено не только против сербского народа, но и других нацменьшинств и части албанцев, которые получают пенсии в динарах", — заявил замдиректора Клинико-больничного центра Косовска-Митровицы и зампред партии "Сербский список" врач Драгиша Милович.
По его словам, динар необходим для обеспечения работы в крае медицинских, образовательных и социальных учреждений.
Косовоалбанские власти с 1 февраля начали переходный период, после которого местные сербские организации и граждане должны будут использовать евро вместо динара.
При этом, как ранее напомнил президент Сербии Александр Вучич, в 2002 году Приштина незаконно ввела евро как свою валюту без согласования с ЕС. Выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на 9 февраля, он подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги, предпринимаемые местными властями с 2021-го, которые направлены на этническую чистку края от сербов.
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Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Косово также призвали приостановить исполнение решения о запрете динара.
Как заявило в январе движение "Сербский список", постановление Центробанка в Приштине сделать евро единственной валютой для хождения в самопровозглашенной республике — это попытка изгнать сербов с этой территории без оружия.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич указывал, что за прошедший год 13 процентов сербов покинули Косово и Метохию из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.
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В миреКосовоКосовска-МитровицаСербияАлександр ВучичИвица ДачичООНЕвросоюз
 
 
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