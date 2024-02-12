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Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР - РИА Новости, 12.02.2024
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17:38 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kontrakt-1926907649.html
Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР
Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР - РИА Новости, 12.02.2024
Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР
Щелковская компания "ТПК Зедекс" при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности приняла участие в выставке Chinaplas, где... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:38
2024-02-12T17:38
щелково
технологии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Щелковская компания "ТПК Зедекс" при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности приняла участие в выставке Chinaplas, где наладила контакты с китайскими компаниями, заинтересованными в подмосковной продукции, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В дальнейшем это позволило щелковскому предприятию заключить ряд экспортных контрактов, включая крупный, сумма которого превысила 300 миллионов рублей. Отгрузки по контракту состоялись в конце прошлого года. "Щелковские предприятия с каждым годом увеличивают количество международных партнеров. Компании из нашего округа заключают крупные контракты на поставку товаров и строят филиалы за рубежом. Такая кооперация благоприятно сказывается на инвестклимате и позволяет наращивать долгосрочные и прочные связи в дружественных странах", — сказал глава городского округ Щелково Андрей Булгаков, его цитирует пресс-служба. "ТПК Зедекс" производит в Щелкове износостойкие композитные изделия из высокотехнологичных полимеров. Продукция предназначена для работы в узлах трения различных механизмов. Выпускаемые изделия обеспечивают заметное снижение износа по сравнению с другими классами материалов, что увеличивает межремонтный период оборудования, где они используются. В прошлом году компания "ТПК Зедекс" воспользовалась региональной мерой поддержки бизнеса "Земля за 1 рубль" для строительства комплекса по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
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щелково, технологии, московская область (подмосковье)
Щелково, Технологии, Московская область (Подмосковье)

Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР

© Фото : Щелковская компания "ТПК Зедекс"Компания "ТПК Зедекс"
Компания ТПК Зедекс - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Щелковская компания "ТПК Зедекс"
Компания "ТПК Зедекс"
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Щелковская компания "ТПК Зедекс" при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности приняла участие в выставке Chinaplas, где наладила контакты с китайскими компаниями, заинтересованными в подмосковной продукции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В дальнейшем это позволило щелковскому предприятию заключить ряд экспортных контрактов, включая крупный, сумма которого превысила 300 миллионов рублей. Отгрузки по контракту состоялись в конце прошлого года.
"Щелковские предприятия с каждым годом увеличивают количество международных партнеров. Компании из нашего округа заключают крупные контракты на поставку товаров и строят филиалы за рубежом. Такая кооперация благоприятно сказывается на инвестклимате и позволяет наращивать долгосрочные и прочные связи в дружественных странах", — сказал глава городского округ Щелково Андрей Булгаков, его цитирует пресс-служба.
"ТПК Зедекс" производит в Щелкове износостойкие композитные изделия из высокотехнологичных полимеров. Продукция предназначена для работы в узлах трения различных механизмов. Выпускаемые изделия обеспечивают заметное снижение износа по сравнению с другими классами материалов, что увеличивает межремонтный период оборудования, где они используются.
В прошлом году компания "ТПК Зедекс" воспользовалась региональной мерой поддержки бизнеса "Земля за 1 рубль" для строительства комплекса по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей.
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