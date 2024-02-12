https://ria.ru/20240212/kontrakt-1926907649.html

Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР

Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР - РИА Новости, 12.02.2024

Компания Щелкова реализовала контракт на поставку композитных изделий в КНР

Щелковская компания "ТПК Зедекс" при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности приняла участие в выставке Chinaplas, где... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:38

2024-02-12T17:38

2024-02-12T17:38

щелково

технологии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Щелковская компания "ТПК Зедекс" при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности приняла участие в выставке Chinaplas, где наладила контакты с китайскими компаниями, заинтересованными в подмосковной продукции, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В дальнейшем это позволило щелковскому предприятию заключить ряд экспортных контрактов, включая крупный, сумма которого превысила 300 миллионов рублей. Отгрузки по контракту состоялись в конце прошлого года. "Щелковские предприятия с каждым годом увеличивают количество международных партнеров. Компании из нашего округа заключают крупные контракты на поставку товаров и строят филиалы за рубежом. Такая кооперация благоприятно сказывается на инвестклимате и позволяет наращивать долгосрочные и прочные связи в дружественных странах", — сказал глава городского округ Щелково Андрей Булгаков, его цитирует пресс-служба. "ТПК Зедекс" производит в Щелкове износостойкие композитные изделия из высокотехнологичных полимеров. Продукция предназначена для работы в узлах трения различных механизмов. Выпускаемые изделия обеспечивают заметное снижение износа по сравнению с другими классами материалов, что увеличивает межремонтный период оборудования, где они используются. В прошлом году компания "ТПК Зедекс" воспользовалась региональной мерой поддержки бизнеса "Земля за 1 рубль" для строительства комплекса по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, технологии, московская область (подмосковье)