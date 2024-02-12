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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/konflikt-1926779802.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский
Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает,... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:07
2024-02-12T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий полянский
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В конце января Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что якобы президент РФ Владимир Путин по неофициальным каналам посылает сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.Отвечая на просьбу прокомментировать продвигаемый в западных СМИ в последнее время тезис о том, что якобы Москва чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине, Полянский сказал: "Во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем"."Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса. Иными словами – к тому, чтобы наши цели и задачи в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путем", - подчеркнул он.При этом Полянский указал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240210/deklaratsiya-1926531518.html
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в мире, россия, украина, дмитрий полянский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский

Полянский заявил о готовности РФ к дипломатическому решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В конце января Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что якобы президент РФ Владимир Путин по неофициальным каналам посылает сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.
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Отвечая на просьбу прокомментировать продвигаемый в западных СМИ в последнее время тезис о том, что якобы Москва чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине, Полянский сказал: "Во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем".
«
"Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса. Иными словами – к тому, чтобы наши цели и задачи в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путем", - подчеркнул он.
При этом Полянский указал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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