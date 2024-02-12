https://ria.ru/20240212/konflikt-1926779802.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский

Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает,... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T09:07

2024-02-12T09:07

2024-02-12T09:07

специальная военная операция на украине

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В конце января Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что якобы президент РФ Владимир Путин по неофициальным каналам посылает сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.Отвечая на просьбу прокомментировать продвигаемый в западных СМИ в последнее время тезис о том, что якобы Москва чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине, Полянский сказал: "Во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем"."Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса. Иными словами – к тому, чтобы наши цели и задачи в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путем", - подчеркнул он.При этом Полянский указал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240210/deklaratsiya-1926531518.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский