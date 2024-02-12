Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Полянский
Полянский заявил о готовности РФ к дипломатическому решению конфликта на Украине
Флаги России и Украины. Архивное фото
ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к дипломатическому решению, однако Москва ничего не выпрашивает, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В конце января Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что якобы президент РФ Владимир Путин по неофициальным каналам посылает сигналы США о готовности к переговорам по завершению "военной спецоперации" на Украине.
Отвечая на просьбу прокомментировать продвигаемый в западных СМИ в последнее время тезис о том, что якобы Москва чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине, Полянский сказал: "Во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем".
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"Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса. Иными словами – к тому, чтобы наши цели и задачи в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путем", - подчеркнул он.
При этом Полянский указал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.