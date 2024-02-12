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"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/kolkhoz-1926761704.html
"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ
"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 12.02.2024
"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ
Кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность командиров в своем начальстве, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T03:10
2024-02-12T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
олег стариков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность командиров в своем начальстве, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;В войсках-то видят (перестановки в Киеве. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Начинают задумываться: «Ага, значит, что-то не то», — отметил полковник.По мнению эксперта, внезапное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ посеет среди "низовых командиров" сомнения в тех приказах, которые они получали ранее. Смена верховного командования, с точки зрения офицеров на передовой, сигнализирует о проблемах в стратегии Киева.Более того, президент Украины Владимир Зеленский полностью нарушил сложившиеся в ВСУ правила, когда назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. По словам Старикова, Залужного должен был заменить первый заместитель главкома, вне зависимости от его политической ориентации."Зеленский сказал: «Мы обновляем всю военную верхушку». &lt;...&gt; Ну какую «военную верхушку» обновляем! Это же не колхоз, &lt;...&gt; когда один приходит, всех разгоняет, набирает новых", — возмутился офицер.В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240211/vsu-1926713301.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
"В войсках видят". Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ

Полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало вопросы на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность командиров в своем начальстве, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"В войсках-то видят (перестановки в Киеве. — Прим. ред.). <...> Начинают задумываться: «Ага, значит, что-то не то», — отметил полковник.

По мнению эксперта, внезапное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ посеет среди "низовых командиров" сомнения в тех приказах, которые они получали ранее. Смена верховного командования, с точки зрения офицеров на передовой, сигнализирует о проблемах в стратегии Киева.
Более того, президент Украины Владимир Зеленский полностью нарушил сложившиеся в ВСУ правила, когда назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. По словам Старикова, Залужного должен был заменить первый заместитель главкома, вне зависимости от его политической ориентации.
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"Зеленский сказал: «Мы обновляем всю военную верхушку». <...> Ну какую «военную верхушку» обновляем! Это же не колхоз, <...> когда один приходит, всех разгоняет, набирает новых", — возмутился офицер.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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