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Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм - РИА Новости, 12.02.2024
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:04
2024-02-12T18:04
2024-02-12T18:04
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области, свидетельствуют данные сайта Единого госреестра деклараций."В поселке городского типа Ольшана Черкасской области задекларирован храм Украинской православной церкви Киевского патриархата площадью 201,3 квадратных метра", — следует из опубликованных данных Головатого на сайте госреестра.Согласно документу, храм был приобретен Головатым в июле 2010 года. В декларации скрыта информация о кадастровом номере. В свою очередь, как утверждает Союз православных журналистов, речь идет о Покровском храме, настоятелем которого является Александр Барей. "Мужчина известен тем, что в 2016 году призывал экстрасенсов для борьбы с Украинской православной церковью", - сообщает сайт Союза православных журналистов.Издание "Украинские новости" сообщало, что в январе прошлого года суд признал Головатого виновным в коррупции и оштрафовал его.Украинская православная церковь Киевского патриархата - самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная в 1992 году.
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украина, черкасская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
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Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности КС Украины Головатый задекларировал собственный храм
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области, свидетельствуют данные сайта Единого госреестра деклараций.
"В поселке городского типа Ольшана Черкасской области задекларирован храм Украинской православной церкви Киевского патриархата площадью 201,3 квадратных метра", — следует из опубликованных данных Головатого на сайте госреестра.
Согласно документу, храм был приобретен Головатым в июле 2010 года. В декларации скрыта информация о кадастровом номере. В свою очередь, как утверждает Союз православных журналистов, речь идет о Покровском храме, настоятелем которого является Александр Барей. "Мужчина известен тем, что в 2016 году призывал экстрасенсов для борьбы с Украинской православной церковью", - сообщает сайт Союза православных журналистов.
Издание "Украинские новости" сообщало, что в январе прошлого года суд признал Головатого виновным в коррупции и оштрафовал его.
Украинская православная церковь Киевского патриархата - самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная в 1992 году.
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