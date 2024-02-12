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Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм - РИА Новости, 12.02.2024
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Религия
 
18:04 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/khram-1926919011.html
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм - РИА Новости, 12.02.2024
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм
Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:04
2024-02-12T18:04
религия
украина
черкасская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области, свидетельствуют данные сайта Единого госреестра деклараций."В поселке городского типа Ольшана Черкасской области задекларирован храм Украинской православной церкви Киевского патриархата площадью 201,3 квадратных метра", — следует из опубликованных данных Головатого на сайте госреестра.Согласно документу, храм был приобретен Головатым в июле 2010 года. В декларации скрыта информация о кадастровом номере. В свою очередь, как утверждает Союз православных журналистов, речь идет о Покровском храме, настоятелем которого является Александр Барей. "Мужчина известен тем, что в 2016 году призывал экстрасенсов для борьбы с Украинской православной церковью", - сообщает сайт Союза православных журналистов.Издание "Украинские новости" сообщало, что в январе прошлого года суд признал Головатого виновным в коррупции и оштрафовал его.Украинская православная церковь Киевского патриархата - самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная в 1992 году.
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украина, черкасская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черкасская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Исполняющий обязанности КС Украины задекларировал собственный храм

Исполняющий обязанности КС Украины Головатый задекларировал собственный храм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внес в декларацию о доходах собственный храм раскольнической структуры — Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области, свидетельствуют данные сайта Единого госреестра деклараций.
"В поселке городского типа Ольшана Черкасской области задекларирован храм Украинской православной церкви Киевского патриархата площадью 201,3 квадратных метра", — следует из опубликованных данных Головатого на сайте госреестра.
Согласно документу, храм был приобретен Головатым в июле 2010 года. В декларации скрыта информация о кадастровом номере. В свою очередь, как утверждает Союз православных журналистов, речь идет о Покровском храме, настоятелем которого является Александр Барей. "Мужчина известен тем, что в 2016 году призывал экстрасенсов для борьбы с Украинской православной церковью", - сообщает сайт Союза православных журналистов.
Издание "Украинские новости" сообщало, что в январе прошлого года суд признал Головатого виновным в коррупции и оштрафовал его.
Украинская православная церковь Киевского патриархата - самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная в 1992 году.
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