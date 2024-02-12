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Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 12.02.2024
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15:57 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/khezbolla-1926882767.html
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 12.02.2024
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"
Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:57
2024-02-12T15:57
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 12 фев — РИА Новости. Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник. "Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю высокопоставленного представителя "Хезболлы" Мухаммеда Абд ар-Расула Алавии в городе Бинт-Жбейль на юге Ливана", — заявил источник. Собеседник агентства добавил, что член "Хезболлы" получил серьезное ранение, ему предстоит операция в больнице. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240210/livan-1926624558.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"

Высокопоставленный член "Хезболлы" получил ранение при ударе израильского БПЛА

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Ливане
Скорая помощь в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Скорая помощь в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 фев — РИА Новости. Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник.
«
"Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю высокопоставленного представителя "Хезболлы" Мухаммеда Абд ар-Расула Алавии в городе Бинт-Жбейль на юге Ливана", — заявил источник.
Собеседник агентства добавил, что член "Хезболлы" получил серьезное ранение, ему предстоит операция в больнице.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
При израильском обстреле на юге Ливана погиб человек, сообщили СМИ
10 февраля, 21:12
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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