https://ria.ru/20240212/khezbolla-1926882767.html
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы" - РИА Новости, 12.02.2024
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"
Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:57
2024-02-12T15:57
2024-02-12T15:57
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 12 фев — РИА Новости. Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник. "Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю высокопоставленного представителя "Хезболлы" Мухаммеда Абд ар-Расула Алавии в городе Бинт-Жбейль на юге Ливана", — заявил источник. Собеседник агентства добавил, что член "Хезболлы" получил серьезное ранение, ему предстоит операция в больнице. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240210/livan-1926624558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о ранении высокопоставленного члена "Хезболлы"
Высокопоставленный член "Хезболлы" получил ранение при ударе израильского БПЛА
БЕЙРУТ, 12 фев — РИА Новости. Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлла" Мухаммед Абд ар-Расул Алавия получил ранения при ударе израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник.
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"Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю высокопоставленного представителя "Хезболлы" Мухаммеда Абд ар-Расула Алавии в городе Бинт-Жбейль на юге Ливана", — заявил источник.
Собеседник агентства добавил, что член "Хезболлы" получил серьезное ранение, ему предстоит операция в больнице.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля
в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
При израильском обстреле на юге Ливана погиб человек, сообщили СМИ