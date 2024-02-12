https://ria.ru/20240212/khabarovsk-1926808468.html

Дегтярев: логистические и оптовые центры разместят на 100 га в Хабаровске

Дегтярев: логистические и оптовые центры разместят на 100 га в Хабаровске - РИА Новости, 12.02.2024

Дегтярев: логистические и оптовые центры разместят на 100 га в Хабаровске

Транспортно-логистические и оптово-распределительные центры разместят на 100 гектарах в северной индустриальной зоне Хабаровска, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:46

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 12 фев - РИА Новости. Транспортно-логистические и оптово-распределительные центры разместят на 100 гектарах в северной индустриальной зоне Хабаровска, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. В понедельник на заседании президиума правительства Хабаровского края под руководством главы региона рассмотрели итоги работы Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций (АПИРИ) и скорректировали задачи на текущий год. "Сейчас на сопровождении (АПИРИ -ред.) находится восемь проектов с объемом вложений в 26 миллиардов рублей. В их числе - транспортно-логистические и оптово-распределительные центры. Часть будут размещены в северной индустриальной зоне и займут 100 гектаров из готовых 126 (согласно мастер-плану Хабаровской городской агломерации)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в связи с этим встает вопрос создания новых площадок с преференциальными режимами. Так, необходимо сформировать перспективный участок в 400-500 гектаров. Координатором этой работы назначен краевой минэк, сообщил глава региона. "Поручение АПИРИ - наполнить технопарк "Амур" резидентами. По результатам встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным в Хабаровске по линии Минэкономразвития будут выделены средства на инфраструктуру: коммуникации, сети, дорогу. Расположится технопарк рядом с межвузовским кампусом", - заключил Дегтярев. АПИРИ - один из ключевых ресурсных центров содействия инвестициям в крае. Агентство выступает якорным элементом внедрения Регионального инвестиционного стандарта, выполняет функции "одного окна" для инвесторов. По данным правительства региона, в прошлом году Хабаровский край вошел в число 11 "пилотов" для развертывания механизма обратной связи с инвесторами – Центра управления регионом "Бизнес". Он позволяет конкретно и быстро решать задачи по улучшению условий ведения бизнеса в регионе. На сопровождении агентства в прошлом году было девять проектов с общим заявленным объемом инвестиций 3,9 миллиарда рублей. Среди них – ООО "ДСК-инжиниринг", которого сейчас возводит промышленно-производственный комплекс по выпуску стройматериалов, и ООО "Фабрика полимерных изделий", планирующее наладить выпуск композитных материалов и строительство судов Хабаровский край – единственный из дальневосточных – входит в ТОП-20 регионов России по уровню внедрения инноваций в промышленность. "У нас есть все возможности, чтобы быть центром компетенций по технологическому развитию на Востоке России", - указал губернатор.

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Ольга Фомченкова

хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев