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СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка
СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка - РИА Новости, 12.02.2024
СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка
Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Тинькофф банка". РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:58
2024-02-12T18:58
2024-02-12T18:58
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выплаты и траты по программам лояльности крупных банков в 2023 году достигли в рублевом эквиваленте около 200 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Тинькофф банка".Как ранее сообщали "Ведомости", в 2022 году эти банки выдали своим клиентам более 150 миллиардов рублей кэшбэка.На первом месте оказался "Тинькофф" – за прошлый год банк начислил 83 миллиардов рублей кэшбэка, что на 28% больше, чем в 2022 год. Из них 1 миллиард – за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay, добавил представитель банка.Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе "Сберспасибо" - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При тратах бонусов на покупки у партнеров 1 бонус равен 1 рублю.Клиенты ВТБ получили 24,3 миллиарда рублей начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше год к году. Из этой суммы мультибонусы, которые можно потратить на товары или обменять на рубли, составили 22,8 миллиарда рублей (+12% относительно 2022 года)В свою очередь, Совкомбанк выдал более 3,5 миллиарда рублей баллами кэшбэка, что примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.Как отмечается в материале, в основном банки связывают рост отчислений и трат кэшбэка с расширением партнерских сетей и ростом количества держателей карт, а также с общим увеличением трат клиентов на фоне роста рынка и большим количеством маркетинговых акций.Кроме того, за прошедший год сменились лидеры среди категорий для списания кэшбэка. Если в 2022 году самыми популярными были категории, связанные со строительством и развлечениями, то в прошлом году – супермаркеты, кафе и рестораны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, россия, банки
Экономика, Общество, Россия, Банки
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости
. Выплаты и траты по программам лояльности крупных банков в 2023 году достигли в рублевом эквиваленте около 200 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года, пишут "
Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Тинькофф банка".
Как ранее сообщали "Ведомости", в 2022 году эти банки выдали своим клиентам более 150 миллиардов рублей кэшбэка.
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На первом месте оказался "Тинькофф" – за прошлый год банк начислил 83 миллиардов рублей кэшбэка, что на 28% больше, чем в 2022 год. Из них 1 миллиард – за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay, добавил представитель банка.
Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе "Сберспасибо" - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При тратах бонусов на покупки у партнеров 1 бонус равен 1 рублю.
Клиенты ВТБ получили 24,3 миллиарда рублей начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше год к году. Из этой суммы мультибонусы, которые можно потратить на товары или обменять на рубли, составили 22,8 миллиарда рублей (+12% относительно 2022 года)
В свою очередь, Совкомбанк выдал более 3,5 миллиарда рублей баллами кэшбэка, что примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.
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Как отмечается в материале, в основном банки связывают рост отчислений и трат кэшбэка с расширением партнерских сетей и ростом количества держателей карт, а также с общим увеличением трат клиентов на фоне роста рынка и большим количеством маркетинговых акций.
Кроме того, за прошедший год сменились лидеры среди категорий для списания кэшбэка. Если в 2022 году самыми популярными были категории, связанные со строительством и развлечениями, то в прошлом году – супермаркеты, кафе и рестораны.