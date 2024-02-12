https://ria.ru/20240212/keshbek-1926936257.html

СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка

СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка - РИА Новости, 12.02.2024

СМИ: крупные банки в 2023 году выплатили около 200 млрд рублей кешбэка

Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Тинькофф банка". РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:58

2024-02-12T18:58

2024-02-12T18:58

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выплаты и траты по программам лояльности крупных банков в 2023 году достигли в рублевом эквиваленте около 200 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и "Тинькофф банка".Как ранее сообщали "Ведомости", в 2022 году эти банки выдали своим клиентам более 150 миллиардов рублей кэшбэка.На первом месте оказался "Тинькофф" – за прошлый год банк начислил 83 миллиардов рублей кэшбэка, что на 28% больше, чем в 2022 год. Из них 1 миллиард – за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay, добавил представитель банка.Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе "Сберспасибо" - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При тратах бонусов на покупки у партнеров 1 бонус равен 1 рублю.Клиенты ВТБ получили 24,3 миллиарда рублей начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше год к году. Из этой суммы мультибонусы, которые можно потратить на товары или обменять на рубли, составили 22,8 миллиарда рублей (+12% относительно 2022 года)В свою очередь, Совкомбанк выдал более 3,5 миллиарда рублей баллами кэшбэка, что примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.Как отмечается в материале, в основном банки связывают рост отчислений и трат кэшбэка с расширением партнерских сетей и ростом количества держателей карт, а также с общим увеличением трат клиентов на фоне роста рынка и большим количеством маркетинговых акций.Кроме того, за прошедший год сменились лидеры среди категорий для списания кэшбэка. Если в 2022 году самыми популярными были категории, связанные со строительством и развлечениями, то в прошлом году – супермаркеты, кафе и рестораны.

https://ria.ru/20240205/vklady-1924833962.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, общество, россия, банки