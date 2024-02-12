https://ria.ru/20240212/karlson-1926935456.html
Такер Карлсон рассказал, каких взглядов придерживается
Такер Карлсон рассказал, каких взглядов придерживается - РИА Новости, 12.02.2024
Такер Карлсон рассказал, каких взглядов придерживается
Американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном форуме в Дубае назвал неправдой сведения о том, что он придерживается республиканских... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T18:57
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном форуме в Дубае назвал неправдой сведения о том, что он придерживается республиканских взглядов, и добавил, что его позиция может меняться. "Это неправда", - заявил Карлсон в ответ на высказывание на саммите в Дубае, трансляция которого проводилась в социальной сети X, что журналист придерживается республиканских взглядов и является противником демократов. Карлсон также добавил, что не может точно охарактеризовать свои политические взгляды, так как они "меняются так же быстро, как меняется мир, и они должны меняться, так как меняются факты". Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926919999.html
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россия, дубай, москва, такер карлсон, владимир путин, в мире
Россия, Дубай, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире
Такер Карлсон рассказал, каких взглядов придерживается
Карлсон назвал неправдой, что он придерживается лишь республиканских взглядов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном форуме в Дубае назвал неправдой сведения о том, что он придерживается республиканских взглядов, и добавил, что его позиция может меняться.
"Это неправда", - заявил Карлсон в ответ на высказывание на саммите в Дубае, трансляция которого проводилась в социальной сети X, что журналист придерживается республиканских взглядов и является противником демократов.
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Карлсон также добавил, что не может точно охарактеризовать свои политические взгляды, так как они "меняются так же быстро, как меняется мир, и они должны меняться, так как меняются факты".
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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