https://ria.ru/20240212/izrail-1926930903.html

Мир обязан не дать Израилю провести операцию в Рафахе, заявили в УВКПЧ ООН

Мир обязан не дать Израилю провести операцию в Рафахе, заявили в УВКПЧ ООН - РИА Новости, 12.02.2024

Мир обязан не дать Израилю провести операцию в Рафахе, заявили в УВКПЧ ООН

Мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе на юге Газы, где находятся около 1,5 миллиона беженцев, говорится в заявлении Верховного... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:50

2024-02-12T18:50

2024-02-12T19:29

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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе на юге Газы, где находятся около 1,5 миллиона беженцев, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС."Израиль должен выполнять юридически обязательные приказы, изданные Международным судом, и соблюдать все нормы международного гуманитарного права. Те, кто бросает вызов международному праву, были поставлены в известность. Должна последовать ответственность. Мир не должен допустить, чтобы это (операция в Рафахе - ред.) произошло. Те, кто обладает влиянием, должны скорее сдерживать, чем позволять", - сказал он.Тюрк добавил, что потенциальное полномасштабное военное вторжение в Рафах, где около 1,5 миллионов палестинцев скопились у египетской границы, "вызывает ужас", учитывая перспективу того, что чрезвычайно большое число гражданских лиц, в основном детей и женщин, вероятно, будут убиты и ранены."Не так давно я отмечал невообразимые страдания, с которыми сталкиваются палестинцы в Газе. Сегодня, к сожалению, учитывая кровавую бойню, произошедшую до сих пор в Газе, вполне можно представить, что ждет Рафах впереди. Помимо боли и страданий от бомб и пуль, это вторжение в Рафах может также означать конец скудной гуманитарной помощи, которая поступала и распределялась, что будет иметь огромные последствия для всей Газы, включая сотни тысяч людей, подвергающихся серьезному риску голодной смерти на севере. Мое ведомство неоднократно предостерегало от действий, нарушающих законы войны. Перспектива проведения такой операции в Рафахе, при сложившихся обстоятельствах, чревата дальнейшими преступлениями", - отметил верховный комиссар ООН.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас