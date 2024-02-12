https://ria.ru/20240212/izrail-1926804308.html

Полянский: некоторые семьи заложников призывают Израиль прекратить огонь

Полянский: некоторые семьи заложников призывают Израиль прекратить огонь - РИА Новости, 12.02.2024

Полянский: некоторые семьи заложников призывают Израиль прекратить огонь

Некоторые родственники израильских заложников согласны с тем, что Израиль должен прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:24

2024-02-12T11:24

2024-02-12T11:27

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ООН, 12 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Некоторые родственники израильских заложников согласны с тем, что Израиль должен прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что подобное требование звучит от некоторых родственников тех, кто еще остается в заложниках. "Я, например, встречался с ними (родственниками заложников – ред.) по просьбе израильского постпредства месяц или полтора месяца назад. Встреча была довольно тяжелой. Но по итогам я понял, и они это подтвердили, что они тоже считают, что для того, чтобы решить вопрос с освобождением их родных и близких, нужно в первую очередь прекратить огонь", - сказал Полянский. Дипломат напомнил, что израильская армия, проводя свою операцию, ставит под угрозу жизни заложников "и в буквальном, и в переносном смысле слова". Поэтому, по мнению Полянского, это становится все более сложно игнорировать и американской администрации. По его мнению, в какой-то момент США "дозреют для того, чтобы, во всяком случае, не мешать" Совету безопасности призвать Израиль прекратить огонь. "Другое дело, сколько людей еще погибнет и сколько страданий будет вызвано действиями Израиля до этого. Это, мягко говоря, выглядит очень некрасиво применительно к американцам", - указал первый зампостпреда. В ответ на уточняющий вопрос о том, поддержали ли родственники израильских заложников идею о требовании прекращения огня, Полянский сказал: "Да. Среди тех, кто пришел к нам в постпредство, были, конечно, и радикалы - у которых родственники солдаты, и они понимают прекрасно, что солдат ХАМАС освободит в последнюю очередь. Но были и родственники вполне мирных граждан, которые имеют все шансы на то, чтобы в ходе следующего обмена быть освобожденными". "И они, конечно, занимают очень критичную позицию по отношению израильскому руководству, в отчаянии разводят руками и говорят, что они не могут на него повлиять. Поэтому просят подключиться, в том числе и нас", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, дмитрий полянский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа