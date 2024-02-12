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В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины - РИА Новости, 12.02.2024
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:15
2024-02-12T15:15
2024-02-12T16:05
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова. По данным следствия, ночью 1 февраля подозреваемый напал на незнакомую женщину в подъезде жилого дома на улице Автозаводская, изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. Затем он скрылся с места преступления. "Задержан 31-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение... В рамках расследования уголовного дела фигурант будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства", — сказала представитель СК. Ведомство возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и намерено просить суд об аресте обвиняемого.
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происшествия, москва, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
Происшествия, Москва, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины у лифта
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 1 февраля подозреваемый напал на незнакомую женщину в подъезде жилого дома на улице Автозаводская, изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. Затем он скрылся с места преступления.
"Задержан 31-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение... В рамках расследования уголовного дела фигурант будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства", — сказала представитель СК.
Ведомство возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и намерено просить суд об аресте обвиняемого.
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