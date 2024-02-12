Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины - РИА Новости, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 12.02.2024 (обновлено: 16:05 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926867926.html
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины - РИА Новости, 12.02.2024
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины
В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:15
2024-02-12T16:05
происшествия
москва
узбекистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова. По данным следствия, ночью 1 февраля подозреваемый напал на незнакомую женщину в подъезде жилого дома на улице Автозаводская, изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. Затем он скрылся с места преступления. "Задержан 31-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение... В рамках расследования уголовного дела фигурант будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства", — сказала представитель СК. Ведомство возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и намерено просить суд об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
москва
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
Происшествия, Москва, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова
В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины

В Москве задержали мигранта, обвиняемого в изнасиловании женщины у лифта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданина Узбекистана по обвинению в изнасиловании, сообщила старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным следствия, ночью 1 февраля подозреваемый напал на незнакомую женщину в подъезде жилого дома на улице Автозаводская, изнасиловал ее, а также совершил иные действия сексуального характера. Затем он скрылся с места преступления.
"Задержан 31-летний гражданин Узбекистана, ему предъявлено обвинение... В рамках расследования уголовного дела фигурант будет проверен на соблюдение действующего миграционного законодательства", — сказала представитель СК.
Ведомство возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и намерено просить суд об аресте обвиняемого.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияМоскваУзбекистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала