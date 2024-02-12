https://ria.ru/20240212/israel-1926922085.html

Израиль закрыл въезд спецдокладчику ООН за слова об атаке ХАМАС

Израиль закрыл въезд спецдокладчику ООН за слова об атаке ХАМАС - РИА Новости, 12.02.2024

Израиль закрыл въезд спецдокладчику ООН за слова об атаке ХАМАС

Власти Израиля запретили въезд в страну специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:16

2024-02-12T18:16

2024-02-12T18:17

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев — РИА Новости. Власти Израиля запретили въезд в страну специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе за ее недавние высказывания о том, что атака ХАМАС на Израиль была не проявлением ненависти к евреям, а "ответом на угнетения" со стороны Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Израиля. "Министр иностранных дел Исраэль Кац и министр внутренних дел Моше Арбель решили сегодня объявить, что Франческе Альбанезе будет запрещен въезд в Государство Израиль после ее возмутительного заявления о том, что "жертвы резни 7 октября были убиты не из-за того, что они были евреями, а в ответ на притеснение со стороны Израиля", — говорится в сообщении. Скандал разгорелся из-за реакции Альбанезе на недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаку ХАМАС 7 октября, в ходе которой радикалы убили более 1200 человек на юге Израиля, "крупнейшей антисемитской резней нашего столетия." В воскресенье специальный докладчик написала в социальной сети X (бывшая Twitter), что не согласна с данным утверждением Макрона, заявив, что ХАМАС напал на Израиль из-за притеснений палестинцев, а не из-за ненависти к евреем. Альбанезе также посетовала, что "Франция и международное сообщество не сделали ничего, чтобы предотвратить это". Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал руководство ООН немедленно уволить Альбанезе за антисемитские высказывания. "Эра молчания евреев закончилась. Если ООН хочет вернуться к роли значимого органа, ее лидеры должны публично дезавуировать антисемитские высказывания и немедленно уволить ее", - подчеркнул Кац. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240212/biden-1926898662.html

https://ria.ru/20240212/gaza-1926871558.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, оон, франция, эммануэль макрон