https://ria.ru/20240212/intervyu-1926920377.html

Эксперт оценил интерес к интервью Путина Карлсону

Эксперт оценил интерес к интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 12.02.2024

Эксперт оценил интерес к интервью Путина Карлсону

Миллионные просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорят о "проигрыше империи западных СМИ", заявил РИА РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T18:09

2024-02-12T18:09

2024-02-12T18:09

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 12 фев – РИА Новости. Миллионные просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорят о "проигрыше империи западных СМИ", заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам РФ Рухолла Модаббер. Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля. "Хотя со дня интервью господина Путина с (Такером - ред.) Карлсоном, (бывшим - ред.) ведущим американского канала Fox News, прошло около трех суток, число просмотров этой беседы достигло почти 200 миллионов, что знаменует важность этого интервью и проигрыш империи западных СМИ", - сказал Модаббер. Аналитик отметил, что сам факт проведения такого интервью и его восторженный прием у зрителей говорят об успехе российского президента в передаче послания, и о том, что Путин в одиночку смог разрушить курируемый США и Великобританией центр управления русофобскими движениями и распространения фейковых новостей. Модаббер подчеркнул, что это интервью с Такером Карлсоном стало самым популярным интервью в 2024 году, и выразил уверенность, что число просмотров разговора американского журналиста с президентом России будет только увеличиваться. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://radiosputnik.ru/20240212/intervyu-1926827889.html

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