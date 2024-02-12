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Интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.02.2024
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09:12 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/intervyu-1926780022.html
Интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе, заявил Ульянов
Интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.02.2024
Интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе, заявил Ульянов
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерическую реакцию в частях истеблишментов Запада, которые... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T09:12
2024-02-12T09:12
россия
владимир путин
москва
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерическую реакцию в частях истеблишментов Запада, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией, но им не удалось опровергнуть факты и оценки российского лидера, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера. Эмоции вместо аргументов", - написал Ульянов в социальное сети X. Карлсон в прошлую пятницу опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 190 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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россия, владимир путин, москва, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Владимир Путин, Москва, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Интервью Путина Карлсону вызвало истерику на Западе, заявил Ульянов

Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерическую реакцию на Западе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерическую реакцию в частях истеблишментов Запада, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией, но им не удалось опровергнуть факты и оценки российского лидера, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера. Эмоции вместо аргументов", - написал Ульянов в социальное сети X.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Карлсон в прошлую пятницу опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 190 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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