https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926802378.html
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.02.2024
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей
Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:14
2024-02-12T11:14
2024-02-12T11:16
экономика
дальний восток
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:242:3074:1971_1920x0_80_0_0_fda22230ee1ae143dfba8d91b02253e7.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина."На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы планируется направить 41,4 миллиарда рублей. Решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов", - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.В рамках социального развития реализуются проекты по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник, объектов ЖКХ, дорог, благоустройства общественных пространств.Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник глава правительства Михаил Мишустин отметил, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов, которые определил президент."Важно обеспечить гражданам этих российских субъектов более комфортный уровень жизни", – подчеркнул он.С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.
https://realty.ria.ru/20240131/sputnik-1924553470.html
https://realty.ria.ru/20240129/kompleks-1924083629.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1567723208fefe62c9642fbe34e14633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей
На развитие инфраструктуры в ДФО на 2027–2037 гг направят 41,4 млрд руб
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба
кабмина.
"На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы планируется направить 41,4 миллиарда рублей. Решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов", - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
Подготовлен проект решения по концессии для спутника Владивостока
В рамках социального развития реализуются проекты по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник, объектов ЖКХ, дорог, благоустройства общественных пространств.
Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.
В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник глава правительства Михаил Мишустин
отметил, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов, которые определил президент.
"Важно обеспечить гражданам этих российских субъектов более комфортный уровень жизни", – подчеркнул он.
С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.
Под Хабаровском построят логистический комплекс на 50 тысяч "квадратов"