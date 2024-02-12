https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926802378.html

На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей

На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.02.2024

На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей

Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:14

2024-02-12T11:14

2024-02-12T11:16

экономика

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина."На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы планируется направить 41,4 миллиарда рублей. Решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов", - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.В рамках социального развития реализуются проекты по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник, объектов ЖКХ, дорог, благоустройства общественных пространств.Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник глава правительства Михаил Мишустин отметил, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов, которые определил президент."Важно обеспечить гражданам этих российских субъектов более комфортный уровень жизни", – подчеркнул он.С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.

https://realty.ria.ru/20240131/sputnik-1924553470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дальний восток, михаил мишустин