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На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.02.2024
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11:14 12.02.2024 (обновлено: 11:16 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926802378.html
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.02.2024
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей
Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:14
2024-02-12T11:16
экономика
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина."На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы планируется направить 41,4 миллиарда рублей. Решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов", - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.В рамках социального развития реализуются проекты по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник, объектов ЖКХ, дорог, благоустройства общественных пространств.Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник глава правительства Михаил Мишустин отметил, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов, которые определил президент."Важно обеспечить гражданам этих российских субъектов более комфортный уровень жизни", – подчеркнул он.С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.
https://realty.ria.ru/20240131/sputnik-1924553470.html
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экономика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
На развитие инфраструктуры в ДФО направят 41,4 миллиарда рублей

На развитие инфраструктуры в ДФО на 2027–2037 гг направят 41,4 млрд руб

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство планирует направить в 2027–2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы планируется направить 41,4 миллиарда рублей. Решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов", - сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
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В рамках социального развития реализуются проекты по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник, объектов ЖКХ, дорог, благоустройства общественных пространств.
Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.
В ходе совещания с вице-премьерами в понедельник глава правительства Михаил Мишустин отметил, что развитие Дальнего Востока – один из приоритетов, которые определил президент.
"Важно обеспечить гражданам этих российских субъектов более комфортный уровень жизни", – подчеркнул он.
С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков.
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ЭкономикаДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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