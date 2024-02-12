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Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 12.02.2024
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11:56 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/gorno-altaysk-1926814066.html
Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске
Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 12.02.2024
Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске
Более 100 бизнесменов, шесть предприятий общественного питания и 40 организаций из соседних регионов поучаствовали в республиканской сельскохозяйственной... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T11:56
2024-02-12T11:56
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 100 бизнесменов, шесть предприятий общественного питания и 40 организаций из соседних регионов поучаствовали в республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. Мероприятие прошло 10 февраля. На ярмарке можно было купить мясо, рыбу, колбасные изделия, продукцию пчеловодства, ягоды и кедровый орех. Предприятия общественного питания реализовывали продукцию собственного изготовления. Ремесленники и мастера из Республики Алтай представили изделия ручной работы: сувениры, талисманы, обереги, продукцию на основе сырья пантового оленеводства, украшения из натуральных камней и кожи, изделия из натуральных органических материалов. Как отметили в пресс-службе, сельхозтоваропроизводители из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей представили на ярмарке свежемороженую рыбу, мясо кур, уток и индейки, кондитерские изделия, текстильные и трикотажные изделия, детские товары и сувенирную продукцию. В общей сложности на ярмарке продали 7,2 тонны мяса, 1,2 тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны меда, 1,7 тонны рыбы. Администрация города Горно-Алтайска организовала для пенсионеров бесплатную доставку приобретенного товара. Соблюдение качества реализуемой продукции контролировали Роспотребнадзор по Республике Алтай и комитет ветеринарии с Госветинспекцией региона. Следующая республиканская ярмарка пройдет в марте 2024 года.
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Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске

© Фото : Минэкономразвития Республики АлтайБолее 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске
Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : Минэкономразвития Республики Алтай
Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 100 бизнесменов, шесть предприятий общественного питания и 40 организаций из соседних регионов поучаствовали в республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Мероприятие прошло 10 февраля. На ярмарке можно было купить мясо, рыбу, колбасные изделия, продукцию пчеловодства, ягоды и кедровый орех. Предприятия общественного питания реализовывали продукцию собственного изготовления.
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Ремесленники и мастера из Республики Алтай представили изделия ручной работы: сувениры, талисманы, обереги, продукцию на основе сырья пантового оленеводства, украшения из натуральных камней и кожи, изделия из натуральных органических материалов.
Как отметили в пресс-службе, сельхозтоваропроизводители из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей представили на ярмарке свежемороженую рыбу, мясо кур, уток и индейки, кондитерские изделия, текстильные и трикотажные изделия, детские товары и сувенирную продукцию.
В общей сложности на ярмарке продали 7,2 тонны мяса, 1,2 тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны меда, 1,7 тонны рыбы.
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