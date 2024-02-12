https://ria.ru/20240212/gorno-altaysk-1926814066.html

Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске

Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 12.02.2024

Более 100 предпринимателей поучаствовали в сельхозярмарке в Горно-Алтайске

Более 100 бизнесменов, шесть предприятий общественного питания и 40 организаций из соседних регионов поучаствовали в республиканской сельскохозяйственной... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:56

2024-02-12T11:56

2024-02-12T11:56

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 100 бизнесменов, шесть предприятий общественного питания и 40 организаций из соседних регионов поучаствовали в республиканской сельскохозяйственной ярмарке в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай. Мероприятие прошло 10 февраля. На ярмарке можно было купить мясо, рыбу, колбасные изделия, продукцию пчеловодства, ягоды и кедровый орех. Предприятия общественного питания реализовывали продукцию собственного изготовления. Ремесленники и мастера из Республики Алтай представили изделия ручной работы: сувениры, талисманы, обереги, продукцию на основе сырья пантового оленеводства, украшения из натуральных камней и кожи, изделия из натуральных органических материалов. Как отметили в пресс-службе, сельхозтоваропроизводители из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей представили на ярмарке свежемороженую рыбу, мясо кур, уток и индейки, кондитерские изделия, текстильные и трикотажные изделия, детские товары и сувенирную продукцию. В общей сложности на ярмарке продали 7,2 тонны мяса, 1,2 тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны меда, 1,7 тонны рыбы. Администрация города Горно-Алтайска организовала для пенсионеров бесплатную доставку приобретенного товара. Соблюдение качества реализуемой продукции контролировали Роспотребнадзор по Республике Алтай и комитет ветеринарии с Госветинспекцией региона. Следующая республиканская ярмарка пройдет в марте 2024 года.

https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, горно-алтайск