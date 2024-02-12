https://ria.ru/20240212/germaniya-1926818749.html
Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии
Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии - РИА Новости, 12.02.2024
Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии
Читатели издания Welt осудили призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не сможет одержать... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T12:09
2024-02-12T12:09
2024-02-12T12:09
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Читатели издания Welt осудили призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не сможет одержать победу на Украину.Он утверждает, что в ином случае российский президент Владимир Путин нападет на Европу, поскольку считает ее лидеров слабаками. Тем не менее, немцы не разделили его воинственную точку зрения."Почему мы все еще его слушаем?" — поинтересовался читатель."Путин думает, что мы слабаки" — и, к сожалению, он прав", — посчитал другой."Не только Путин считает вас слабаками", — продолжил третий."Каким глупым надо быть, чтобы говорить такое", — посетовал пользователь."Вы слабаки и останетесь слабаками", — заключили в дискуссии.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу или Прибалтику. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926641780.html
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в мире, россия, германия, сша, владимир путин, нато
В мире, Россия, Германия, США, Владимир Путин, НАТО
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Читатели издания Welt
осудили призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не сможет одержать победу на Украину.
Он утверждает, что в ином случае российский президент Владимир Путин нападет на Европу, поскольку считает ее лидеров слабаками. Тем не менее, немцы не разделили его воинственную точку зрения.
"Почему мы все еще его слушаем?" — поинтересовался читатель.
"Путин думает, что мы слабаки" — и, к сожалению, он прав", — посчитал другой.
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"Не только Путин считает вас слабаками", — продолжил третий.
"Каким глупым надо быть, чтобы говорить такое", — посетовал пользователь.
"Вы слабаки и останетесь слабаками", — заключили в дискуссии.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу
или Прибалтику
. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.
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