https://ria.ru/20240212/germaniya-1926818749.html

Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии

Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии - РИА Новости, 12.02.2024

Слабаки. Заявление немецкого дипломата о Путине вызвало шок в Германии

Читатели издания Welt осудили призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не сможет одержать... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T12:09

2024-02-12T12:09

2024-02-12T12:09

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нато

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Читатели издания Welt осудили призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не сможет одержать победу на Украину.Он утверждает, что в ином случае российский президент Владимир Путин нападет на Европу, поскольку считает ее лидеров слабаками. Тем не менее, немцы не разделили его воинственную точку зрения."Почему мы все еще его слушаем?" — поинтересовался читатель."Путин думает, что мы слабаки" — и, к сожалению, он прав", — посчитал другой."Не только Путин считает вас слабаками", — продолжил третий."Каким глупым надо быть, чтобы говорить такое", — посетовал пользователь."Вы слабаки и останетесь слабаками", — заключили в дискуссии.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу или Прибалтику. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926641780.html

https://ria.ru/20240209/germaniya-1926462840.html

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в мире, россия, германия, сша, владимир путин, нато