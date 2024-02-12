Египет рассматривает все сценарии с ситуацией в Рафахе, пишут СМИ
Al Qahera News: Египет рассматривает все сценарии с ситуацией в Рафахе
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Египет внимательно следит за ситуацией вокруг города Рафах на юге сектора Газа и готов ко всем сценариям, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский высокопоставленный источник.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Согласно сообщению официального представителя минздрава Палестины в анклаве, жертвами этих ударов стали по меньшей мере 67 человек, извлечение тел из-под завалов домов продолжается.
"Египет внимательно следит за ситуацией в Рафахе и готов ко всем сценариям", - заявил источник телеканала.
Источник добавил, что Египет вновь предостерегает от опасности расширения масштаба конфликта в регионе из-за продолжения израильских ударов по сектору Газа.
Ранее египетский МИД заявлял, что Каир читает абсолютно неприемлемыми заявления израильских официальных лиц о намерении провести военную операцию в Рафахе, который расположен рядом с границей сектора Газа и Египта.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.