https://ria.ru/20240212/gaza-1926965320.html

Египет рассматривает все сценарии с ситуацией в Рафахе, пишут СМИ

Египет рассматривает все сценарии с ситуацией в Рафахе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

Египет рассматривает все сценарии с ситуацией в Рафахе, пишут СМИ

Египет внимательно следит за ситуацией вокруг города Рафах на юге сектора Газа и готов ко всем сценариям, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T22:23

2024-02-12T22:23

2024-02-12T22:23

в мире

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Египет внимательно следит за ситуацией вокруг города Рафах на юге сектора Газа и готов ко всем сценариям, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский высокопоставленный источник. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Согласно сообщению официального представителя минздрава Палестины в анклаве, жертвами этих ударов стали по меньшей мере 67 человек, извлечение тел из-под завалов домов продолжается. "Египет внимательно следит за ситуацией в Рафахе и готов ко всем сценариям", - заявил источник телеканала. Источник добавил, что Египет вновь предостерегает от опасности расширения масштаба конфликта в регионе из-за продолжения израильских ударов по сектору Газа. Ранее египетский МИД заявлял, что Каир читает абсолютно неприемлемыми заявления израильских официальных лиц о намерении провести военную операцию в Рафахе, который расположен рядом с границей сектора Газа и Египта. Ранее газета Jerusalem Post сообщала со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

рафах (провинция)

египет

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в мире, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет